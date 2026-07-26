1999年推出的經營模擬遊戲《便利商店》，隨著橘子集團宣布將於2027年融入AI技術全新上市，再度掀起七、八年級生的回憶。不少玩家紛紛分享當年玩《便利商店》的共同記憶，有人忙著補貨補到忘記吃飯，也有人看到小偷衝進店裡就開始手忙腳亂，更有老玩家認為「火車站」根本就是新手惡夢，每個人心中都有屬於自己的店長人生。
一直補貨、一直結帳 玩一個下午都不膩
單機遊戲《便利商店》不像一般模擬遊戲只要等待數值成長，玩家必須親自進貨、補貨、擺設商品、調整價格、招募員工，還要觀察不同商圈的消費需求，才能讓營業額持續成長。
最近仍有不少玩家在社群上回憶，小時候總想著「補完這一批貨就休息」，結果一抬頭已經過了好幾個小時，也有人為了研究哪些商品最熱賣，不斷重新調整貨架配置，直到把店經營成排行榜第一才肯關電腦，《便利商店》也因此成了許多人念念不忘的經典。
小偷跑進店裡最崩潰 童年惡夢至今忘不了
除了經營之外，各種突發事件也是《便利商店》的經典特色，其中最讓玩家印象深刻的，就是小偷。許多老玩家表示，只要店裡突然出現小偷，整個節奏就會被打亂，一邊忙著結帳、一邊補貨，還得趕快處理偷竊事件，否則商品很快就會被偷光。
除了小偷之外，遊戲中還有強盜、停電等隨機事件，考驗玩家的臨場反應與經營能力，也讓每一局遊戲都充滿變數。直到現在，只要提起《便利商店》，不少人第一個想到的，依舊是當年一邊抓小偷、一邊顧收銀台的手忙腳亂畫面。
商圈難度差很多 火車站、高樓大廈被點名最硬
曾有YouTuber笑問：「現在創業的人，小時候是不是喜歡玩便利商店？」《便利商店》最大的樂趣之一，就是可以選擇不同商圈開店，許多老玩家討論，高中、棒球場因客群穩定，成為不少人的新手開局首選。
火車站、高樓大廈則因競爭激烈、商品需求變化快，被不少人公認是最難經營的商圈，有玩家直言：「經營哪個商圈都會失敗」，開始懷疑自己的經營能力。
天心代言成時代記憶 看到盒裝就想起青春
除了遊戲本身，許多玩家對《便利商店》的另一個共同記憶，就是藝人天心。《便利商店》是台灣第一款邀請藝人代言的電腦遊戲，天心不僅登上遊戲包裝封面，也出現在攻略本、海報等宣傳素材中，陪伴《便利商店》與《便利商店2》一路走紅。
如今不少收藏玩家仍保存完整盒裝，每當看到封面，就會想起當年在便利商店花299元買遊戲、放學回家迫不及待開店的青春時光。
我是廣告 請繼續往下閱讀
單機遊戲《便利商店》不像一般模擬遊戲只要等待數值成長，玩家必須親自進貨、補貨、擺設商品、調整價格、招募員工，還要觀察不同商圈的消費需求，才能讓營業額持續成長。
最近仍有不少玩家在社群上回憶，小時候總想著「補完這一批貨就休息」，結果一抬頭已經過了好幾個小時，也有人為了研究哪些商品最熱賣，不斷重新調整貨架配置，直到把店經營成排行榜第一才肯關電腦，《便利商店》也因此成了許多人念念不忘的經典。
除了經營之外，各種突發事件也是《便利商店》的經典特色，其中最讓玩家印象深刻的，就是小偷。許多老玩家表示，只要店裡突然出現小偷，整個節奏就會被打亂，一邊忙著結帳、一邊補貨，還得趕快處理偷竊事件，否則商品很快就會被偷光。
除了小偷之外，遊戲中還有強盜、停電等隨機事件，考驗玩家的臨場反應與經營能力，也讓每一局遊戲都充滿變數。直到現在，只要提起《便利商店》，不少人第一個想到的，依舊是當年一邊抓小偷、一邊顧收銀台的手忙腳亂畫面。
曾有YouTuber笑問：「現在創業的人，小時候是不是喜歡玩便利商店？」《便利商店》最大的樂趣之一，就是可以選擇不同商圈開店，許多老玩家討論，高中、棒球場因客群穩定，成為不少人的新手開局首選。
火車站、高樓大廈則因競爭激烈、商品需求變化快，被不少人公認是最難經營的商圈，有玩家直言：「經營哪個商圈都會失敗」，開始懷疑自己的經營能力。
除了遊戲本身，許多玩家對《便利商店》的另一個共同記憶，就是藝人天心。《便利商店》是台灣第一款邀請藝人代言的電腦遊戲，天心不僅登上遊戲包裝封面，也出現在攻略本、海報等宣傳素材中，陪伴《便利商店》與《便利商店2》一路走紅。
如今不少收藏玩家仍保存完整盒裝，每當看到封面，就會想起當年在便利商店花299元買遊戲、放學回家迫不及待開店的青春時光。