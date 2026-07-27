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麥當勞：買一送一！免費送薯條 手機點餐、歡樂送優惠都有

▲本周最新「麥當勞買一送一」APP優惠券放送。（圖／麥當勞mcdonalds.com）

繼光香香雞：85折新店開幕優惠！

繼光香香雞 – 中山醫店 資訊

周一開工快收下「麥當勞買一送一」最新優惠券！麥當勞表示，買經典超值套餐「免費送4塊麥克雞塊」，消費滿額「免費送中薯」手機點餐、歡樂送優惠都有，本周5大APP全球版優惠券一覽；繼光香香雞表示，85折新店開幕優惠一次整理。麥當勞表示，本周APP全球版優惠券一次看！◾️單點「金選美式咖啡（冰／熱）買一送一」◾️單點「中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一」◾️單點「中杯檸檬風味紅茶（冰）買一送一」◾️手機點餐／歡樂送限定！單筆消費滿150元「免費送中薯」◾️買指定經典超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」專屬優惠繼光香香雞表示，全新門市進駐中山醫，歡慶開幕，（原價175元）。地址：台中市南區建國北路一段110號誠愛樓1樓（櫃號21）電話：04-2471-3514時間：10:00-20:00