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⭐️經典一：2005年日本職棒選秀會 台灣史上首位「第一指名」

⭐️經典二：台灣第一位奪明星賽MVP 2013年奪洋聯盜壘王

⭐️經典三：2013年WBC預賽MVP 率中華隊闖進八強

⭐️經典四：4度金手套 打造「日本第一中外野」

⭐️經典五：不服輸！遠赴美獨聯、澳職到二軍測試

39歲台灣旅日名將陽岱鋼今（27）日正式宣布，將於2026年球季結束後退休，結束長達21年的職業球員生涯。從高中遠赴日本發展，到成為日本職棒（NPB）第一指名台灣球員，再到2013年世界棒球經典賽（WBC）率領中華隊闖進八強，陽岱鋼不只是台灣旅日球員代表人物，更陪伴一整個世代球迷成長。以下《NOWnews》帶讀者回顧他職業生涯最具代表性的5大經典時刻。高中遠赴日本福岡第一高校留學的陽岱鋼，憑藉高中三年擊出39轟的爆發力、50公尺5秒9的快腿與 110 公尺的強肩，被日本媒體譽為「高校第一游擊手」。在2005年選秀會上，他獲得日本火腿與軟銀鷹隊的第1指名爭奪，最終由火腿隊抽中交涉權，他也成為台灣棒球史上首位在日職選秀會獲得第一指名的傳奇球員。2012年，轉戰外野手的陽岱鋼迎來大爆發。他不僅在明星賽第一戰敲出首局首打席全壘打，是繼1996年鈴木一朗後洋聯第一人，更在第三戰以4打數3安打、4分打點的狂暴表現，一舉奪下日職明星賽MVP，成為奪下該獎項的台灣第一人。2013年堪稱陽岱鋼在日本職棒最輝煌的一年。當年他敲出18支全壘打、47次盜壘，不僅首度擔任中心打線，更成為北海道日本火腿鬥士隊創隊超過50年來首位洋聯盜壘王。火腿監督栗山英樹曾盛讚：「陽岱鋼的中外野守備，是現在日本第一。」這一年，陽岱鋼正式站上日本職棒明星球員行列。2013年世界棒球經典賽，是無數台灣球迷共同的熱血回憶，而陽岱鋼正是這支中華隊的核心人物。當時暌違6年再披中華隊戰袍的他擔綱開路先鋒，對戰荷蘭時在6局下轟出戲劇性的2分砲，一棒掀翻台中洲際棒球場。預賽3戰，他繳出3成33打擊率、4分打點與1發全壘打，首戰對澳洲跑回中華隊經典賽首分；對荷蘭轟出關鍵兩分砲；面對韓國又敲出重要安打、全力衝刺跑出內野安打，最終獲選B組最有價值球員（MVP）。中華隊雖在預賽最後一戰不敵韓國，仍靠著對戰優質率挺進八強，也讓「台灣棒球」首度以震撼姿態登上大聯盟官網首頁，陽岱鋼則成為世界認識台灣棒球的重要代表人物。2014年9月15日，陽岱鋼在札幌巨蛋對戰歐力士隊時，完成了單季「20轟、20盜」的恐怖紀錄，成為日職史上第一位達成此里程碑的台灣球員。他在火腿時期共4度（2012~2014、2016年）獲得太平洋聯盟外野金手套獎，徹底奠定了日本職棒代表性頂級外野手的地位。無論飛撲美技、外野長傳，或是超大守備範圍，都讓他成為日本職棒最令人安心的中外野手，也建立起「YOH桑」的招牌形象。2016年幫助火腿奪下日本一後，陽岱鋼行使自由球員（FA）權利，吸引了歐力士、樂天與巨人等豪門瘋狂搶人。最終日本職棒傳統名門讀賣巨人隊以5年15億日圓的旅日球員最高規格合約將他簽下，並破天荒頒發傳奇背號「2」號給他。2021年離開巨人隊後，早已名利雙收的陽岱鋼並沒有選擇輕鬆退休，而是因為「純粹想打棒球」，隻身遠赴美國獨立聯盟以及澳洲職棒追夢。2024年他重新回到日本加盟二軍Oisix新潟隊，甚至以37歲的高齡參加12球團的聯合測試會。這種不放過任何一次打球機會、永遠保持飢渴的職人態度，為他21年的職業生涯寫下了最動人的尾聲。今年初返台時，陽岱鋼曾坦言，本季就是自己的「最後挑戰」。如今宣布退休，也象徵這段跨越日本、美國、澳洲的職業旅程正式畫下句點。陽岱鋼日本職棒生涯累積1322場出賽、1164支安打、105支全壘打、482分打點、141次盜壘，打擊率2成70，留下洋聯盜壘王、4座金手套，以及無數經典美技。從台東少年，到日本職棒明星，再到一代旅外傳奇，「YOH桑」的故事，將長留台灣棒球史。