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▲張凌赫要求王楚然講台詞時，必須讓他感覺到羞澀，他才會鬆口。（圖／翻攝自愛奇藝IG@iqiyitw）

張凌赫、王楚然主演的陸劇《這一秒過火》現正熱播中，兩人不僅在劇中相戀，私下的互動也很有火花。近日愛奇藝釋出一段幕後花絮，只見張凌赫與王楚然對台詞時，竟要求女方：「你得讓我感覺到羞澀，我才會鬆開」。接著又要王楚然碰他的手，並開玩笑說「觸電了」，看起來就像真實情侶在打鬧，讓粉絲直呼：「張凌赫真的超會撩」。張凌赫在《這一秒過火》中飾演軍閥少爺「慕容清嶧」，王楚然則飾演「任素素」，後期頂替「方牧蘭」的身分，接近慕容清嶧的大哥「慕容清渝」，成為他的未婚妻，這讓慕容清嶧超級吃醋；有一場戲，他威脅方牧蘭離開大哥，竟拿皮尺勒住對方脖子，但在任素素一番調情後鬆手。張凌赫和王楚然私下排練時，先對動作進行了一陣分析，張凌赫接著又有點難為情對王楚然說：「你得讓我感覺到羞澀，我才會鬆開。」他要王楚然說台詞時情緒曖昧一點，這樣才符合角色的心理變化，更主動提出要王楚然邊說台詞邊搭上他的手，他才能演出動心，不小心鬆開皮尺的感覺。兩人這段互動相當微妙，讓粉絲看了心跳加速，直呼張凌赫與王楚然彷彿是真情侶，戲裡戲外都超有火花，紛紛留言大讚：「張凌赫真的超會撩」、「俊男美女有夠搭」、「會不會是真的觸電了，不是開玩笑」。而《這一秒過火》7月19日在愛奇藝、騰訊視頻開播後，先一口氣上架6集，之後又每日更新2集，全劇共33集，預計在8月2日迎來大結局，慕容清嶧與任素素到底能不能化解仇恨走到一起，觀眾拭目以待。