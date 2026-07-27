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陽明交大遭爆讓中國學者主導人事審議

教育部：中國籍、中國經歷人士任教國立大學須經身分審查

陽明交大：該人事審議與2人無利害關係

國立陽明交通大學傳播研究所教師評審委員會爆出爭議，竟聘請曾入選中國教育部「長江學者獎勵計畫」的魏然擔任委員，並由已赴中國上海交通大學任教7年的陽明交大退休教授郭良文擔任主席，引發中國學者介入台灣高教人事審議的疑慮。教育部已要求校方提出完整說明，將依兩岸及相關法規調查，如有違規將依法究責。對此，校方則回應，郭良文因熟悉所務獲推舉為主席，魏然則因具國際學術聲望及長期合作關係受邀擔任委員。根據《自由時報》昨（26）日報導，政府近年要求大專校院防範中國國家級人才計畫衍生的國安風險，陽明交大傳播所卻聘請中國教育部「長江學者」魏然擔任教評會委員，並由現任上海交通大學教授郭良文擔任主席，主導國立頂尖大學教師人事審議。陽明交大傳播所7月22日召開視訊教評會，根據會議紀錄，郭良文擔任主持，魏然請假未出席。由於郭良文已赴上海交大任教7年，魏然也曾入選中國教育部人才計畫，2人擔任教評會委員及主席的資格、利益迴避與適法性，引發爭議。對此，教育部高教司長廖高賢表示，國立大學延攬具中國籍、曾任職中國機關或事業單位的人員，校方須進行身分資格審查；現職公立大學教師及擬聘人員，未經許可也不得參與中國國家級人才或重點研發計畫。此案涉及教評會成員資格、主席產生程序、利益迴避、審議程序及擬聘教師資格等重大疑義，教育部將進一步查明。至於陽明交大則回應，傳播所因教授級推選委員不足，依規定由所長推薦校內外專長相近人選，再由院長指定，主席則由委員互推。郭良文因熟悉所務獲推舉為主席，魏然則因具國際學術聲望及長期合作關係受邀擔任委員；2人任期至本月31日，7月22日審議案件與2人均無利害關係，且魏然當天請假未出席，校方將依兩岸法規及主管機關指引審慎處理。