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旅日台灣名將陽岱鋼確定將在本季結束後引退，長達21年的職業生涯進入倒數。從赴日就讀福岡第一高校、獲日本火腿首輪指名，到轉型成為4屆金手套外野手，陽岱鋼不只在日本職棒站穩腳步，更曾以攻、守、跑俱佳的全能身手，成為火腿不可取代的主力與台灣球迷共同的青春記憶。陽岱鋼高中時期離開台灣，前往日本就讀福岡第一高校，並以游擊手身分受到職棒球探矚目。2005年高中生選秀，他獲日本火腿首輪指名，隔年正式展開職業生涯。帶著首輪新秀光環進入職棒，陽岱鋼卻未能立即在一軍站穩。初期以內野手身分接受培養，但面對日本職棒高強度競爭，他必須從守備、打擊到身體素質打底磨練，才能爭取有限的出賽機會。2009年成為陽岱鋼生涯的重要轉折，他開始轉任外野，並憑藉速度、臂力與守備範圍找到最適合自己的位置。隨著出賽機會增加，他逐漸成為火腿固定先發，也從備受期待的新秀蛻變為攻守核心。陽岱鋼在2012年首度獲得金手套獎，2013年不僅完成連霸，更以47次盜壘拿下洋聯盜壘王，成為隊史上首位聯盟盜壘王。此後他又在2014年及2016年獲獎，生涯共抱回4座金手套，證明自己是當時日本職棒最具代表性的外野守將之一。陽岱鋼在火腿時期不只靠守備立足，也具備長打、速度及跑壘威脅。其中在2014年球季轟出25發全壘打，締造日職生涯新高，並長期擔任球隊開路先鋒或中心打者，成為串聯打線的重要人物。2013年起，陽岱鋼接下火腿極具象徵性的1號球衣，人氣與球場表現同步攀升。他與大谷翔平、中田翔等球星並肩作戰，並在2016年協助火腿奪下日本大賽冠軍，為效力球隊的最後一季留下完美句點。2016年球季結束後，陽岱鋼行使自由球員權利加盟讀賣巨人，開啟生涯另一段旅程。儘管後期受到傷勢及出賽空間壓縮影響，他仍在日職累積出賽1322場，敲出1164支安打、105支全壘打，另有482分打點及141次盜壘，生涯打擊率為2成70。從內野新星進化成金手套外野名將，陽岱鋼的旅日道路並非一路順遂，卻靠著一次關鍵轉型改變職業生涯。如今他決定在39歲告別球場，火腿1號奔馳外野、飛身接球的身影，也將成為台灣旅日棒球史上難以取代的一頁。