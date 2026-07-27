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▲香蕉哥哥（左）與草莓姐姐（右）至今仍在帶給孩子們歡笑，不僅是大人們的童年，更是小朋友的偶像。（圖／翻攝自香蕉哥哥FB）

兒童台成員是許多人小時候的童年，其中繼續帶給小朋友歡笑的香蕉哥哥、草莓姐姐夫妻檔更是不少孩子們的偶像。而近日一名多元司機在Threads發文透露二度載到香蕉哥哥與草莓姐姐，而在快要到達地點時，司機鼓起勇氣向兩人表達粉絲心，「謝謝你們陪伴這麼多人長大。」而在幫忙搬行李時，香蕉哥哥突然說要給對方一個小禮物，在包包撈了半天後終於找到，並告訴他要快樂健康的長大，讓原PO忍不住淚崩。而草莓姐姐也代替香蕉哥哥在Threads回應：「能陪伴到你是我們的幸運。」一名多元司機近日分享影片透露載到香蕉哥哥跟草莓姐姐的小故事，他表示這已經是第二次載到他們，上次是兩人上班路上，而這次原PO鼓起勇氣向夫妻倆表達粉絲心，「謝謝你們陪伴這麼多人長大，你們一定要健健康康的。」這時還沒哭的原PO，直到下車後，香蕉哥哥突然說要給他禮物，便蹲在路邊撈包包裡面的東西，並希望原PO「可以快快樂樂的健健康康的長大。」讓原PO瞬間淚崩，「好像心裡那個小時後的自己，被他療癒到了的感覺。」影片公開後，也釣出草莓姐姐代替沒有Threads的香蕉哥哥回應，「他看到這個影片也很感動，你很棒，找到小時候的自己了，也要繼續追尋自己的幸福快樂呦！」草莓姐姐也親自鼓勵原PO：「也很謝謝你為自己努力工作著，能陪伴到你是我們的幸運，能被你載到我們也很開心喲。」原PO也曬出香蕉哥哥給的小禮物，是一個上面寫著「快樂長大」，還有一個大大的香蕉以及各種圖案，七彩繽紛的樣子，完美呈現出兒童台哥哥姐姐們的歡樂氛圍，原PO感動寫下：「我以為接的是乘客，結果…接的是我的童年。」讓許多曾被他們療癒過的粉絲，也忍不住感動落淚。