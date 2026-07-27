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統一發票狂中獎！「發票中獎型選手」揭秘訣：全靠這習慣

▲有民眾自稱是「發票中獎型選手」，表示近年來養成捐發票習慣，沒想到讓她狂中獎。（圖／伊甸基金會官網）

捐發票能招財？命理專家曝「先捨後得」開運法

其中就包括「路上捐點零錢，或是隨手撿個垃圾」等微小善事，代表先捨後得。不只象徵財氣流動，也能在無形中替自己累積福報。

▲不少人認為，捐發票或行善不代表一定會提高中獎率，但若能藉此幫助需要的人，同時在日常生活中培養助人習慣，本身就是一件有意義的事。（圖／記者顏真真攝）

115年5、6月期發票開獎！完整獎號、領獎期限一次看

本期千萬特別獎號碼為「38548029」，兩百萬特獎號碼則是「10138845」；3組特獎號碼分別是「24121106、28589937、83663333」，並將於6月6日開放領獎，兌獎期限只到9月7日

▲統一發票5月、6月完整中獎號碼一圖看！（圖／NOWNEWS社群中心製）

115年5、6月期統一發票於7月25日開獎，不少民眾想試試手氣，希望能中得大獎。，瞬間引發大票人認同，甚至還有人強調因此每期都中獎。最新一期發票在上周六（25日）開獎，就有女網友在Threads自稱是「發票中獎型選手」並分享中獎秘訣，表示，坦言「有一種好心有好報的感覺」。貼文中她也附上中獎照片證明，透露在去年5、6月期中了2張發票，拿到4200元獎金，去年11、12期也中得1000元，最新一期也就是今年5、6月的發票，則幸運拿到1900元獎金。貼文曝光後，吸引大票人認同留言，「真的會，但前提是不能預設要求回報的心念」、；但也有人持不同看法「我媽都固定捐錢給弱勢兒童，從小到大只看她中過500」、過去易經專家「王老師」王昆山曾透過臉書，分享提升偏財運的小妙招，不過發票中獎與否仍屬於機率事件，，即使沒有中獎，也能造就特別的心靈收穫。115年5、6月期統一發票於25日下午13時30分開出，，提醒民眾千萬別錯。其中頭獎若發票末碼符合獎號，也有機會中獎，只要對中頭獎末7碼就能獲得二獎4萬元；對中頭獎末6碼，則可得三獎1萬元；對中頭獎末5碼則有四獎4000元；對中頭獎末4碼為五獎1000元；與對中頭獎末3碼則是六獎200元。