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金鐘主持人方念華主持《看板人物》15年，累積上千場深度訪談，在四月節目宣布收攤，首度集結節目精華推出新書《在看板對面，聽見人生──方念華》，昨（26）日於松菸誠品舉辦新書發表會，他的兒子也現身到場支持。被問到遭裁員的老同事吳安琪，她透露私下仍與昔日主播同事吳安琪保持聯繫，表示一直都有在互相關心。方念華談到吳安琪說：「我們一直都有互相關心，我知道她現在有在網路上做節目，我也有看，聽到她的聲音、看到她的節目，覺得真好。」至於近年電視新聞圈頻傳資遣、離職潮，她則回「就向前看」，此外不願多做評論。談到《看板人物》收播，方念華坦言，一開始確實很難接受，也花了一段時間調適心情。她表示，後來在董事長邀請下著手撰寫新書，重新梳理15年主持生涯的收穫，也藉此整理自己的情緒。不過，她最放不下的其實不是自己，而是一路並肩作戰的製作團隊，「我一直最在意的是團隊，被解散之後他們去了哪些節目？後來做什麼工作？怎麼辦？」她認為，節目有開始就會有結束，一切都是人生的修練。至於未來是否還有機會重返螢光幕主持新節目，方念華認為，開節目並非自己想做就能做，「要有公司願意開。」她笑稱自己是個相當務實的「電視公務員」，若沒有適合的環境與條件，不會憑空想像未來。面對媒體追問是否已有新邀約，她也笑說：「誰會邀約我？」坦言目前一切順其自然。至於近年不少資深媒體人轉戰自媒體，方念華則直言，自己沒有這樣的規劃，「我覺得自媒體是一門完全不同的專業，我很尊敬，但不會因為做過電視製作、主持，就能自然而然做好自媒體。」她也點名大讚范琪斐是轉型成功的代表人物，但認為自己並不適合，因此未來仍不會朝自媒體發展。活動當中，方念華的小兒子也驚喜現身。方念華現場爆料，兒子四歲時曾在家庭旅遊途中好奇發問：「為什麼我們都不參加旅行團？」她疑惑反問：「你怎麼知道『旅行團』這個詞？」當時兒子童言童語地笑回：「因為我都有看《康熙來了》！電視可以教會我們很多事，所以媽媽妳要多看電視！」這番童趣回應讓方念華頓時傻眼，母子倆的逗趣互動也引得全場大笑。