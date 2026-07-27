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「九天玄女」都曾託夢勸善，卻仍喚不回迷途。台中市刑大破獲一個假幣商洗錢集團，其中22歲李姓男子供稱，家中供奉九天玄女，神明還曾在夢中警告他「不要再做壞事了」，但他不但未收手，反而持續替詐騙集團洗錢，還將抽成所得拿去購買豪華休旅車代步，最終仍遭警方循線逮捕送辦，讓警方直言：「舉頭三尺有神明，神明也無法庇佑不法之徒。」台中市政府警察局刑事警察大隊偵辦一起詐欺案件時，經長期分析金流網絡，發現一個以虛擬貨幣交易為掩護的洗錢集團。專案小組追查發現，該集團招募李姓男子等3人擔任所謂的「幣商」，實際上則是負責面交收款、轉移贓款的虛擬貨幣車手。警方調查，詐騙集團先透過BUMBLE等交友軟體接近被害人，取得信任後，再將對方拉進名為「百萬小學堂」的LINE投資群組，由假理財專員以「高獲利、穩賺不賠」為誘餌，誘騙被害人在假投資平台「KADENA」購買USDT（泰達幣）投資。當被害人決定投入資金後，詐團便安排李男假扮「LG幣商」及「D2幣商」與被害人面交兌換虛擬貨幣。一名30歲黃姓女子誤信投資話術，多次向李男購買USDT，前後投入274萬元。李男收款後，再將贓款層層上繳給上游詐團，藉此製造金流斷點，自己則從中抽取2%至3%手續費牟利。直到黃女發現投資平台根本無法出金，才驚覺受騙報警。警方隨即成立專案小組，持搜索票前往苗栗縣李男住處搜索，將李男拘提到案，並查扣涉案手機及部分現金，虛擬貨幣流向仍持續向上追查，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，3名擔任假幣商的虛擬貨幣面交車手已於今年3月遭檢方起訴。警方指出，偵辦過程中，李男透露家中長年虔誠供奉九天玄女，神明甚至曾託夢告誡他「不要再做壞事了」，但他仍執迷不悟，不僅持續協助詐團洗錢，還將不法所得揮霍享樂，購買豪華休旅車代步，最終仍難逃警方追緝。台中市刑警大隊大隊長紀延熹提醒，詐騙集團常利用交友軟體及社群平台，以「保證獲利」、「穩賺不賠」等投資話術吸引民眾上鉤，再藉虛擬貨幣交易增加查緝難度，呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資訊息，如遇可疑情形，應立即撥打110或165反詐騙專線查證，以免落入詐騙陷阱。