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陽岱鋼宣布本季結束後引退，留下的不只是21年職業生涯，更是一組難以複製的旅日成績單。他在日本職棒一軍累積1164支安打、105支全壘打與141次盜壘，生涯打擊率2成70，還曾奪下盜壘王及4座金手套。對一名旅外野手而言，能同時跨越千安、百轟與百盜門檻，陽岱鋼的價值不在單一數字，而是長期站穩一軍的攻守跑全能。陽岱鋼日職生涯出賽1322場、累積4307個打數，敲出1164安。千安不只需要打擊能力，更代表球員必須多年維持健康與穩定出賽，才能在競爭激烈的日本職棒持續獲得機會。而陽岱鋼真正難得之處，是從2010年代初期開始長期擔任日本火腿主力，並在之後靠著全能的打跑守三拍子能力，轉戰傳統豪門讀賣巨人，成為日本家喻戶曉的台灣英雄。陽岱鋼2018年效力巨人期間敲出生涯第100轟，成為日職史上第288位跨越百轟門檻的打者；在台灣出生的旅日球員中，過去僅陳大豐曾以277轟完成百轟紀錄。陽岱鋼並非傳統重砲型球員，卻仍累積105轟，更凸顯他的長打能力。他能擔任開路先鋒，也能進入中心棒次，是一名具有跑速與長打能力的「自走砲」。除了打擊，陽岱鋼生涯另有141次盜壘，2013年更以47盜拿下洋聯盜壘王；守備端則於2012、2013、2014及2016年4度獲得金手套獎。千安證明穩定、百轟代表力量、百盜展現速度，4座金手套則確認他的防守地位。陽岱鋼並非只單靠某項能力留在日職，而是少數能在打擊、長打、跑壘與外野守備全面創造價值的台灣球員。或許，陽岱鋼未必是台灣最強打者，但卻是完成度最高、最具代表性的全能野手之一。