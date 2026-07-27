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英國前首相施凱爾（Keir Starmer）7月初喊出英國未來4年將投入近3000億英鎊（約新台幣12兆6600億元），其中50億英鎊（約新台幣2.1兆元）發展無人機與自主系統。而「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）上週前往英國「法茵堡航展」，並與英國國防產業協會（ADS Group）簽署合作備忘錄，為兩國無人機產業首度合作。施凱爾7月宣布，英國未來4年將投入近3000億英鎊現代化武裝部隊，並且未來4年投入逾50億英鎊發展無人機與自主系統，包括高性能自主掃雷無人機、小型四軸戰術無人機，以及低成本自殺式攻擊無人機。而新任首相柏南（Andy Burnham）也延續相關政策，並將晶片製造和無人機作為英國「再工業化」的核心。漢翔公司總經理莊秀美代表TEDIBOA聯盟，23日與英國國防產業協會執行長克雷文（Kevin Craven）簽署MOU，台灣與英國將在無人機的研發與行銷上建立產業交流平台，參與彼此的國際業務拓展計畫，並進一步探索其它合作可能性，根據合作協議，台灣與英國將在無人機的研發與行銷上建立產業交流平台，參與彼此的國際業務拓展計畫，並進一步探索其它合作可能性。莊秀美表示，「我們有絕對的信心，台灣能成為英國航太與國防產業在亞太地區最安全、最可靠，且最具製造能量的策略夥伴。」ADS Group執行長克雷文亦高度肯定此次合作，他強調，透過此交流平台的建立，雙邊在技術研發與製造的優勢將得以充分發揮，讓無人機產業持續成長。期待與台灣卓越無人機海外商機聯盟的合作，創造出更多新的全球商機。ADS為英國最具代表性的全國性產業協會之一，旗下涵蓋航空、國防、安全與太空等領域超過2,000家會員，目的在與產業攜手合作，強化英國的競爭優勢，提升英國作為創新中心的國際地位，實現永續發展的最高宗旨。同時，ADS的子公司─法茵堡國際展覽公司（Farnborough International），也是法茵堡航展的主辦方。