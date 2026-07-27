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今年多次遭破壞 這回目標卻不是柯文哲

台中市長盧秀燕近來因致癌油爭議槓上中央，25日才上凱道參與「反毒台」集會，當天就傳出她與台灣民眾黨台中市議員參選人邱于珊合體的競選布條，遭人蓄意破壞。布條上盧秀燕的臉部被火燒出一個大洞，但一旁同樣印有民眾黨創黨主席柯文哲肖像卻未受影響，引發地方議論是否是致癌油事件的反噬。遭破壞的布條懸掛於北屯區景賢二路一處工地圍籬，畫面兩側分別為盧秀燕與柯文哲，中間則是邱于珊，並印有「市長盧秀燕強力推薦」、「最強阿伯挺最強阿姨」等字樣。邱于珊表示，25日凱道集會當天接獲民眾通報，發現競選布條疑遭人蓄意縱火，其中與她同框的盧秀燕肖像臉部被燒毀，已第一時間向警方報案。今年以來，民眾黨參選人的競選布條已多次遭到破壞，但過去破壞者鎖定的幾乎都是柯文哲肖像；這次首度以盧秀燕成為主要目標，沒上凱道的柯文哲肖像未受波及，與以往情況明顯不同。由於事件發生在盧秀燕參與凱道集會後，加上地點位於她的本命區北屯，也讓地方人士議論紛紛，認為破壞行為具有明顯針對性。警方已受理報案，後續將調閱周邊監視器畫面，釐清犯案過程及涉案人士身分，全力追查案情。