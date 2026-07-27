即將迎接8月父親節，肯德基表示，買一送一、5塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻只要299元，「買一桶送一盒」爸氣加倍速食優惠；再預告PK APP「炸翻星期三」最新菜單一次看；德克士表示，澎湃「炸雞大餐」下殺72折開吃，泰Chill派對餐爽吃「青檸泰泰」新品。
肯德基：父親節買一送一！5炸雞＋6蛋撻299元
肯德基為爸爸霸氣加菜，搶先開吃父親節速食優惠，7月28日至8月10日限時推出「爸氣加倍，買1桶送1盒」超值優惠：
◾️優惠代碼「50506」經典爽嗑桶：「5塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻」特價299元（原價649元）下殺46折優惠
8月肯德基PK APP「炸翻星期三」菜單一覽
肯德基炸翻星期三PK APP會員限定活動！當日上午10:30至晚上20:00，限量開搶「買一送一」優惠券（限時使用！數量有限）：
7月29日
◾️香草紙包雞第二件3折「紙包雞x2」特價170元（原價262元）
◾️蛋撻買一送一「原味蛋撻 x 2」特價49元（原價98元）
◾️外送限定，全館不限品項消費滿399元免運
8月5日
◾️買堡送堡「花生熔岩咔啦雞腿堡＋原味脆雞堡」特價127元（原價183元）
◾️雞塊買一送一「4塊上校雞塊 x 2」特價49元（原價98元）
◾️外送限定，全館不限品項消費滿399元免運
德克士：72折父親節優惠！新品套餐菜單一次看
德克士表示，父親節不吃蛋糕改嗑炸雞，即日起至8月9日，推出澎湃炸雞大餐優惠下殺72折優惠，以表爸爸最「炸裂」的愛，免費加入會員即享優惠。
◾️75折！霸氣炸雞桶餐「8塊原味／辣味脆皮炸雞＋咔滋洋蔥圈＋紫金QQ球＋青檸泰泰醬2份＋中杯冰紅茶／無糖綠茶2杯」優惠價639元（原價850元）
◾️75折！泰Chill派對餐「青檸泰泰炸雞2份＋鮮蝦泰泰海鮮卷2份＋紫金QQ球＋4塊雞塊＋青檸吸凍紅茶／青檸吸凍綠茶2杯」優惠價669元（原價890元）
◾️72折！霸氣獨享餐「手槍腿＋酥炸杏鮑菇＋中杯冰紅茶／無糖綠茶1杯」優惠價189元（原價261元）
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肯德基為爸爸霸氣加菜，搶先開吃父親節速食優惠，7月28日至8月10日限時推出「爸氣加倍，買1桶送1盒」超值優惠：
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8月肯德基PK APP「炸翻星期三」菜單一覽
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7月29日
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◾️外送限定，全館不限品項消費滿399元免運
8月5日
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◾️75折！泰Chill派對餐「青檸泰泰炸雞2份＋鮮蝦泰泰海鮮卷2份＋紫金QQ球＋4塊雞塊＋青檸吸凍紅茶／青檸吸凍綠茶2杯」優惠價669元（原價890元）
◾️72折！霸氣獨享餐「手槍腿＋酥炸杏鮑菇＋中杯冰紅茶／無糖綠茶1杯」優惠價189元（原價261元）