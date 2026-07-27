我是廣告 請繼續往下閱讀

立陶宛與台灣的經濟合作談判在今年6月因內閣改組一度暫停，如今隨著新政府上任，立陶宛外交部表示，已重啟與台灣就經濟合作行動計畫（Economic Cooperation Action Plan）的協商，並強調立陶宛對台政策沒有改變，深化雙邊合作也符合現任政府的施政目標。根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）25日報導，立陶宛外交部日前向波羅的海通訊社（BNS）表示，加強與台灣的經濟合作一直是立陶宛長期外交政策的重要方向，政府將持續推動與台灣簽署經濟合作行動計畫，目前正與台灣駐立陶宛代表處進行相關協商。立陶宛外交部指出，雙方談判重點在於建立可持續發展的經濟合作關係，藉此促進立陶宛高科技產業發展。不過，由於協商仍在進行中，行動計畫的具體內容現階段尚未對外公布。外交部也重申，立陶宛對台政策立場維持不變，未來將持續深化雙方在貿易、商業、教育與科研、文化及民間交流等互利領域的實質合作。報導指出，立陶宛外交部強調，上述合作方向符合第21屆政府施政計畫，也延續2023年公布的印太戰略所確立的政策目標，持續推動與理念相近夥伴深化合作。立陶宛原本預計在今年5月底前完成對台經濟合作行動計畫草案，並於6月正式簽署，但因執政黨社會民主黨進行內閣改組，相關談判一度暫停。BNS指出，自2021年台灣駐立陶宛代表處在首都維爾紐斯（Vilnius）成立以來，立陶宛一直期待雙邊經貿合作能取得更大進展。不過，近期部分立陶宛官員曾對來自台灣的投資規模未達預期表示關切，認為仍有進一步提升合作空間。