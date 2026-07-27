我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WATERBOMB水炸彈音樂節7月25日在高陽市KINTEX登場，Rain、Karina、BTOB旼赫輪番上陣表演，就連，不過水彈女神BIBI的19禁演出卻掀起討論，她拉下拉鍊秀出比基尼，跪在4位猛男面前唱歌，挨批「看起來像脫衣秀」、「這是在拍A片嗎？」。「WATERBOMB SEOUL 2026」雖然僅限成人19歲參加，但是BIBI表演尺度卻過頭，在途中拉下連身服拉鍊、露出裡面的比基尼，隨後就被4名裸上身的男舞者包圍，她跪在舞台上，並將嘴靠近男舞者手中拿著的麥克風唱歌。相關影片曝光後，觀眾評價分成兩派，有人批評：「就算是WATERBOMB，這樣的演出也太超過了」、「看起來像脫衣秀」、「讓人聯想到集體性行為，這是在拍A片嗎？」也有人替BIBI說話，「都已經是19歲以上才能參加的成人活動了，歌手連這種程度的表演都不能做嗎？」、「BIBI每年參加WATERBOMB都是這種風格，這就是很BIBI的表演」。其實BIBI並不是第一次在表演時惹議，2022年她參加同一場活動時，曾在脫下上衣的過程中不慎讓比基尼綁帶鬆開，差點走光。她也曾在其他演出中，直接親吻台下觀眾，一路以來都是在「突破尺度」與「過度煽情」之間遊走。BIBI的藝名全稱為「Naked BiBi」，2017年還是學生時，就因為將自己創作的歌曲上傳到SoundCloud，被嘻哈廠牌FEELGHOOD music老闆、韓國知名歌手尹美萊發掘，進而簽下出道。與大多數韓國歌手不同的是，BIBI沒有經歷傳統練習生制度，也未接受過專業聲樂或舞蹈訓練便正式踏入歌壇，因為公司希望她能如同藝名「Naked」一樣，保留最真實、未經雕琢的個性與創作魅力。除了音樂事業表現亮眼，她近年也積極跨足戲劇圈，陸續演出《禍亂：地下秩序》、《惡中之惡》、《熱血司祭2》等作品，並憑藉精湛演技奪下「百想藝術大賞」最佳女新人獎，展現歌手、演員雙棲發展的實力。