暑假最新速食優惠盤點！摩斯漢堡表示，「買一送一」4大優惠代碼吃到月底！漢堡王表示，父親節「愛我爸」安格斯升級雙層優惠，加碼49折優惠券；頂呱呱則有桶餐「免費送呱呱包」好康倒數一次整理。
摩斯漢堡：買一送一！4大優惠代碼吃到月底
摩斯漢堡也有優惠代碼可以吃划算速食了！摩斯漢堡表示，即日起至7月31日，使用MOS ORDER APP或自助點餐機，輸入指定代碼享限時優惠：
◾️優惠代碼305888「康普蒟蒻冰茶買一送一」75元
◾️優惠代碼305222「超級大麥薑燒珍珠堡」特價59元（原價75元）
◾️優惠代碼305666「摩斯雞塊4個 x 2份」特價79元（原價98元）
◾️優惠代碼305111「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶（L）」特價89元（原價110元，下殺8折）
漢堡王：安格斯升級雙層！父親節49折優惠券
漢堡王表示，父親節犒賞爸爸們吃肉好滿足，即日起至8月13日推出期間限定的「雙層」安格斯寵爸套餐：
◾️雙層安格斯堡（雙層勁濃安格斯牛肉堡／雙層花生安格斯牛肉堡／雙層安格斯厚切牛肉堡3選1）＋4塊雞塊＋小份薯條＋中杯飲料，優惠價258元，現省114元。
漢堡王49折父親節優惠券！
即日起到8月16日，慶祝父親節快樂，漢堡王加碼推出「盛夏好時光」優惠券，8款美食最低49折起：
單堡限時省
◾️「美式花生雙層脆雞堡」特價99元
◾️「黑醬烤雞堡」特價99元
◾️「黑醬雙層安格斯牛肉堡」特價179元
◾️「重磅培根雙層牛肉堡」特價199元
點心雙享組
◾️「中辣薯球＋6塊雞塊」特價89元
◾️「勁濃起士薯＋大辣薯球」特價89元
◾️「雞薯條＋6塊雞塊」特價99元
◾️「10塊雞塊＋中薯」特價99元
頂呱呱：桶餐「免費送呱呱包」7月大賞倒數
頂呱呱52周年慶，期間限定「7月大賞，雞刻開吃」優惠活動倒數，即日起至7月30日最後爽吃：
◾️吃雞呱飽組「原味雞腿 x 2＋原味炸雞 x 2＋呱呱包」特價229元（原價333元）
◾️辣味呱飽組「辣味雞翅 x 2＋辣味炸雞 x 2＋呱呱包」特價229元（原價343元）
◾️桶餐加碼贈！活動期間購買6／8／10塊派對組合餐「免費送呱呱包2入」。
◾️任一消費加購「呱呱包充氣吊飾」139元。
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摩斯漢堡也有優惠代碼可以吃划算速食了！摩斯漢堡表示，即日起至7月31日，使用MOS ORDER APP或自助點餐機，輸入指定代碼享限時優惠：
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◾️優惠代碼305222「超級大麥薑燒珍珠堡」特價59元（原價75元）
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漢堡王表示，父親節犒賞爸爸們吃肉好滿足，即日起至8月13日推出期間限定的「雙層」安格斯寵爸套餐：
◾️雙層安格斯堡（雙層勁濃安格斯牛肉堡／雙層花生安格斯牛肉堡／雙層安格斯厚切牛肉堡3選1）＋4塊雞塊＋小份薯條＋中杯飲料，優惠價258元，現省114元。
漢堡王49折父親節優惠券！
即日起到8月16日，慶祝父親節快樂，漢堡王加碼推出「盛夏好時光」優惠券，8款美食最低49折起：
單堡限時省
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◾️「黑醬烤雞堡」特價99元
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◾️「重磅培根雙層牛肉堡」特價199元
點心雙享組
◾️「中辣薯球＋6塊雞塊」特價89元
◾️「勁濃起士薯＋大辣薯球」特價89元
◾️「雞薯條＋6塊雞塊」特價99元
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◾️任一消費加購「呱呱包充氣吊飾」139元。