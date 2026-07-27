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Mia C'bon 持續深耕高端食材市場，連續第三年成為《臺灣米其林指南 2026》頂級生鮮合作夥伴。於日前盛大舉行的《2026 臺灣米其林指南餐廳慶典》中，與國內外星級主廚、餐飲職人及產業夥伴齊聚一堂，共同見證臺灣餐飲年度最具指標性的榮耀時刻。Mia C'bon 透過品牌展區、星級主廚料理演繹，以及支持新世代餐飲人才等多元合作，傳達「一道好的料理，始於一份好食材」的核心理念。作為高端超市品牌，Mia C'bon 持續 攜手國內外優質供應夥伴，從永續友善的漁農產業到特色職人品牌，為消費者與餐飲產業提供更多元且高品質的食材選擇，讓好的食材成為美味與生活的靈感起點。「光之摺痕」品牌展區演繹「食材即是料理之光」概念，今年《臺灣米其林指南》以「九摺」為年度主題，象徵深耕臺灣九年所累積的厚度與底蘊，也呼應餐飲產業不斷精進、持續突破的精神。Mia C'bon 則以「光之摺痕（The Fold of Light）」為品牌展區設計概念，運用俐落黑色基調與層層交織的光影線條，打造充滿現代感與藝術氛圍的沉浸式超市空間。所有料理的出發點都是食材本身，Mia C'bon 就是料理的起點。」透過層次交錯的光影線條與精緻的食材陳列，展區完美呈現優雅現代質感，吸引現場無數賓客駐足拍照體驗。力挺餐飲新世代頒發「年輕主廚大獎」予《鮨安》主廚許劉安今年由 Mia C'bon 高端超市行銷長 Sophia 擔任《臺灣米其林指南 2026》年輕主廚大獎頒獎代表，將獎項頒發予新竹《鮨安 Sushi An》主廚許劉安。許主廚憑藉精湛的料理技藝、鮮明的創作風格與卓越潛力，不僅榮獲本屆年輕主廚大獎，更同步摘下一星殊榮，成為本屆頒獎典禮最受矚目的焦點之一。行銷長 Sophia 表示：「一道令人驚豔的料理，不僅是味蕾的享受，更是一場主廚、土地與時間的深刻對話。Mia C'bon 希望透過持續攜手國內外優質供應夥伴，從永續友善的漁農業到特色職人品牌，為消費者與餐飲產業提供更多元且高品質的食材選擇。我們相信，當優秀的食材遇上充滿熱情與理想的料理人，激盪出的不只是美味，更是推動臺灣餐飲持續 向前的重要力量。」主廚料理秀：攜手一星餐廳《澀 Sur-》主廚林侑華以獨家「匠和牛」顛覆台味今年雞尾酒宴會中，其中一道料理由 Mia C'bon 攜手米其林一星餐廳《澀 Sur-》主廚林侑華，共同打造充滿臺灣在地情懷與現代頂級質感的原創料理—「煎粿餅」。本道料理核心主角為 Mia C'bon 與日本森精肉株式會社共同打造的獨家品牌「匠和牛」，「匠和牛」嚴選日本黑毛和牛，為日本皇室御用級和牛，採獨家分切技術並全程空運來臺，油花如大理石紋般細緻，口感柔嫩，油脂香甜且層次豐富。主廚巧妙融合台灣在地飲食文化，以細緻柔嫩的匠和牛紐約克搭配五香花生醬、菜脯米、青蔥與香菜苗，再透過檜木煙燻增添香氣層次，使匠和牛豐潤細膩的油脂香氣與熟悉的臺灣風味交織，呈現兼具創新與文化底蘊的星級料理，再次展現頂級食材與料理創意相互激盪所創造出的無限可能。夢幻蔬果美饌 紅麝香葡萄驚豔全場本次展區同步展示 Mia C'bon 精選的在地與進口生鮮蔬果，並提供三款不同品種與風味的葡萄供現場賓客品嚐，親身感受來自世界各地優質產地的豐饒滋味。其中，粉嫩外觀、帶有優雅花香的新品種日本紅麝香葡萄，更成為現場備受矚目的焦點，一入口便驚豔全場；搭配具有淡雅檸檬香氣的臺灣紅酸模來平衡整體風味，展現水果與餐 桌美學的更多可能，也充分體現 Mia C'bon 對產地、品質與旬味的嚴格挑選。1.日本長野麝香葡萄: 長野縣產高級葡萄，皮薄無籽、果肉飽滿 Q 彈多汁，帶有濃厚荔 枝與香檳的優雅風味。2.日本山梨縣紅麝香葡萄: 如紅寶石般閃耀，歷經15年培育而成！甜度高，果實飽滿多汁，伴隨濃郁優雅的花香。3.日本岡山比歐內葡萄:頂級無籽黑葡萄，果粒碩大呈深紫黑色，帶細緻果粉。甜度高不酸澀，帶清新香氣與細緻尾韻，口感濃郁迷人。4.臺灣紅酸模:在地精選蔬菜，葉片帶有美麗紅色血管狀脈絡，微酸帶檸檬香，口感軟嫩細緻且富含維生素與礦物質。除了展現優質食材，Mia C'bon 更精心準備限量專屬賓客贈禮——「Mia C'bon x MICHELIN GUIDE 2026 氣氛燈」，以精緻印製的品牌 LOGO 與食材插畫設計，為貴賓延續星級生活的溫暖光影。展望未來：持續尋訪世界與在地好物 賦予品味生活無限靈感從展區空間的設計美學、產地直送的嚴選食材，Mia C'bon 持續秉持共生共好理念，引進世界各地優質食材，並積極串聯生產者、供應商與料理人，共同推動臺灣飲食文化持續向前。從精選產地到餐桌體驗，從支持新銳主廚到攜手星級餐廳，Mia C'bon 不僅提供消費者高品質與多元化的飲食選擇，更期待成為串聯世界風味與臺灣餐飲創新的重要平台。未來，Mia C'bon 將持續以優質食材為起點，攜手更多優秀的料理人與產業夥伴，共同創造令人感動的餐桌體驗，為每一位熱愛生活、講究品味的消費者，帶來值得期待的美味靈感。