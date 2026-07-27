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高雄市議員林智鴻26日舉辦「顧健康防詐騙講座」，是其月內第三度在五甲「好評加場」，除再度攜手里政、警政外，此次更邀請杏永醫院骨科醫師呂俊寬，用深入淺出的知識分享與實際演練，協助與會長輩一同「存骨本、固老本」，林智鴻也宣示，未來會爭取敬老卡每年增至1.5萬點、擴大使用範圍如折抵診所掛號費等，讓長輩在高雄享受有尊嚴的快樂生活。此次，林智鴻也力邀認同其理念的四名里長，共同舉辦該次講座，包含二甲里長黃昭雄、保安里長謝昆政、富榮里長郭登臨、南和里長李錦珠；參與里民普遍認為，林智鴻舉辦相關講座非常用心，也非常認同其敬老卡擴大使用範圍、點數增加的想法，認為這才是最直接照顧長輩的做法。林智鴻指出，該講座自2024年10月舉辦至今深受好評，民進黨台北市長參選人沈伯洋也曾南下授課，而有鑒於台灣進入超高齡化社會，詐騙案件推陳出新，便從去年開始轉以輕鬆方式傳達「反詐、衛教」訴求，更受與會長者們高度肯定，場場座無虛席，提問踴躍，讓相關知能深入基層，補強社會安全網，也令其團隊以及協力的里長們、警政單位與醫療團隊都深受鼓舞。林智鴻指出，從機器人特色公園、寶陽路橋通車、鳳翔國中校舍新建、鳳林國中小設校，以及監督台88周邊道路安全與壅塞問題改善，其爭取五甲地方建設不遺餘力，而此次舉辦講座宣導防詐、衛教理念，也宣示鳳山在其與陳其邁市長多年攜手合作下，基礎建設日益完善，經濟發展有目共睹，將大步邁向追求優質生活的層次。林智鴻也強調，他將在現有問政基礎上，替鳳山再度「投出三顆好球、打出三支安打」，要讓鄉親擁有更加「安全、安心、安居」的「好經濟、好教育、好生活」，這「三好三安」理念是他此次選戰主軸，也將繼續攜手基層，用優質活動，讓市民看見鳳山從硬體到軟實力的改變。