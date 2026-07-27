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36歲的周天成在世界羽壇不斷改寫紀錄！他在昨（26）日的超級1000系列中國羽球公開賽封王，以36歲又199天成為BWF史上最年長的超級1000賽事冠軍，接下來將馬不停蹄返台，以頭號種子身分挑戰台北公開賽。面對同期選手陸續退役，「小天」仍能維持頂尖競爭力，關鍵就在嚴格的身體管理與始終正面的心態兩大祕訣。這是周天成繼2019年印尼公開賽後，生涯第2座超級1000冠軍，也終結台灣選手在中國公開賽男單長達30年的冠軍等待。過去僅有1996年由印尼入籍的陳鋒奪冠，周天成則成為首位在此站封王的台灣本土球員。周天成賽後坦言，前一週才在日本公開賽首輪出局，當時狀態並不理想，沒想到轉戰中國賽後能一路闖進決賽並奪冠，連他自己都覺得不可思議。面對外界對年齡與狀態的質疑，他表示，這座冠軍讓自己學會如何從低潮重新站起來，只要持續相信自己、反覆訓練並找出缺點，仍能再爬上高峰。他更幽默表示，既然已不可能成為最年輕冠軍，「那就努力一直破最年長的紀錄」。談到36歲仍能維持頂尖競爭力，周天成透露，規律作息與身體管理缺一不可，每天都要接受物理治療、攝取正確營養，即使比賽落敗，隔天仍要重新回到訓練場。他也感謝物理治療師高敏珊與營養師等團隊成員長期協助，並強調自己無法決定比賽結果，卻可以決定面對結果的態度。結束中國賽後，周天成將返台參加台北公開賽，以頭號種子身分繼續挑戰主場冠軍。