台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）8月又有大量新品上架！寶可夢台灣官方今（27）日表示，8月1日台北寶可夢中心將上架花田場景為主題的商品系列，同時也公布了「 百變夏日祭！」活動內容，將舉辦多場皮卡丘攝影會，8月份完整活動時間也出爐了。
台灣寶可夢中心8月首波新品出爐！花田場景主題一次看
台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，以描繪皮卡丘誤入色彩繽紛、大小不一盛開花田場景為主題的商品系列，將於8月1日（六）在 Pokémon Center TAIPEI 發售。
羅絲雷朵與偽螳草等香氛吉祥物，能感受到以各自寶可夢為靈感設計的香氣。不論是掛在包包上，還是擺放在房間裡欣賞都很適合！若將偽螳草的吉祥物放入同系列商品的花盆中擺飾，也別具風味。
如果是周末無法前往信義區現場的寶可夢粉絲也不用擔心，官方表示，PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於7月31日（五）16時00分開始販售上述新商品。
百變夏日祭8月同步登場！皮卡丘攝影會、交換會活動一次看
除了新品之外，台北寶可夢中心整個8月都將舉辦「Pokémon Center TAIPEI 百變夏日祭！」活動，將在8月17日（一）、28日（五）、31日（一）三天舉辦臺北的皮卡丘攝影會，8月16日（日）還有實體寶可補給站選秀會、《Pokémon GO》寶可夢交換會登場。
■8月1日台灣寶可夢中心商品清單
香氛吉祥物 Whimsy Bloom (羅絲雷朵/偽螳草/蘭螳花/花療環環) $490
吉祥物 Whimsy Bloom (毽子草) $490
吉祥物 Whimsy Bloom
(花蓓蓓 紅花/花蓓蓓 黃花/花蓓蓓 橙花/花蓓蓓 藍花/花蓓蓓 白花) $250
花形盤 Whimsy Bloom S $370
花形盤 Whimsy Bloom M $530
花形盤 Whimsy Bloom L $590
花盆 Whimsy Bloom $890
馬克杯 Whimsy Bloom (毽子花) $700
證件套 Whimsy Bloom $480
抱枕 Whimsy Bloom $1,240
可擴展波士頓包 Whimsy Bloom $1,270
透膚開襟衫 Whimsy Bloom Free Size $1,160
居家服 Whimsy Bloom (蘭螳花) Free Size $2,330
髮夾 Whimsy Bloom (沙鈴仙人掌) $640
耳環 Whimsy Bloom (向日花怪) $250
夾式耳環 Whimsy Bloom (向日花怪) $250
耳環 Whimsy Bloom (羅絲雷朵) $370
夾式耳環 Whimsy Bloom (羅絲雷朵) $370
【可任選】手巾 Whimsy Bloom $190
【可任選】手巾 Whimsy Bloom (皮卡丘) $190
鑰匙圈收藏組 Whimsy Bloom (共8款 隨機) $160
無框畫 Whimsy Bloom $550
A4文件夾2入組 Whimsy Bloom $130
綜合貼紙 Whimsy Bloom $160
簽名板 Whimsy Bloom $420
信封信紙組 Whimsy Bloom $180
立體卡片 Whimsy Bloom $230
台灣寶可夢中心8月入店整理券發放實施日期
8月1日（六）、7日（五）、8日（六）、9日（日）、15日（六）、22日（六）、29日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，以描繪皮卡丘誤入色彩繽紛、大小不一盛開花田場景為主題的商品系列，將於8月1日（六）在 Pokémon Center TAIPEI 發售。
羅絲雷朵與偽螳草等香氛吉祥物，能感受到以各自寶可夢為靈感設計的香氣。不論是掛在包包上，還是擺放在房間裡欣賞都很適合！若將偽螳草的吉祥物放入同系列商品的花盆中擺飾，也別具風味。
如果是周末無法前往信義區現場的寶可夢粉絲也不用擔心，官方表示，PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於7月31日（五）16時00分開始販售上述新商品。
除了新品之外，台北寶可夢中心整個8月都將舉辦「Pokémon Center TAIPEI 百變夏日祭！」活動，將在8月17日（一）、28日（五）、31日（一）三天舉辦臺北的皮卡丘攝影會，8月16日（日）還有實體寶可補給站選秀會、《Pokémon GO》寶可夢交換會登場。
香氛吉祥物 Whimsy Bloom (羅絲雷朵/偽螳草/蘭螳花/花療環環) $490
吉祥物 Whimsy Bloom (毽子草) $490
吉祥物 Whimsy Bloom
(花蓓蓓 紅花/花蓓蓓 黃花/花蓓蓓 橙花/花蓓蓓 藍花/花蓓蓓 白花) $250
花形盤 Whimsy Bloom M $530
花形盤 Whimsy Bloom L $590
花盆 Whimsy Bloom $890
馬克杯 Whimsy Bloom (毽子花) $700
證件套 Whimsy Bloom $480
抱枕 Whimsy Bloom $1,240
可擴展波士頓包 Whimsy Bloom $1,270
透膚開襟衫 Whimsy Bloom Free Size $1,160
居家服 Whimsy Bloom (蘭螳花) Free Size $2,330
髮夾 Whimsy Bloom (沙鈴仙人掌) $640
耳環 Whimsy Bloom (向日花怪) $250
夾式耳環 Whimsy Bloom (向日花怪) $250
耳環 Whimsy Bloom (羅絲雷朵) $370
夾式耳環 Whimsy Bloom (羅絲雷朵) $370
【可任選】手巾 Whimsy Bloom $190
【可任選】手巾 Whimsy Bloom (皮卡丘) $190
鑰匙圈收藏組 Whimsy Bloom (共8款 隨機) $160
無框畫 Whimsy Bloom $550
A4文件夾2入組 Whimsy Bloom $130
綜合貼紙 Whimsy Bloom $160
簽名板 Whimsy Bloom $420
信封信紙組 Whimsy Bloom $180
立體卡片 Whimsy Bloom $230
台灣寶可夢中心8月入店整理券發放實施日期
8月1日（六）、7日（五）、8日（六）、9日（日）、15日（六）、22日（六）、29日（六）
上午10:00入店整理券發放開始
上午10:45入店整理券發放結束
※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。