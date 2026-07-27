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台灣寶可夢中心8月首波新品出爐！花田場景主題一次看

▲台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，以描繪皮卡丘誤入色彩繽紛、大小不一盛開花田場景為主題的商品系列，將於8月1日（六）在 Pokémon Center TAIPEI 發售。（圖／IG@pokemon_taiwan）

百變夏日祭8月同步登場！皮卡丘攝影會、交換會活動一次看

▲台北寶可夢中心將在8月17日（一）、28日（五）、31日（一）三天舉辦臺北的皮卡丘攝影會，8月活動行事曆也公布了。（圖／IG@pokemon_taiwan）

■8月1日台灣寶可夢中心商品清單

▲台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，以描繪皮卡丘誤入色彩繽紛、大小不一盛開花田場景為主題的商品系列。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台北寶可夢中心8月新品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台北寶可夢中心8月花田場景新品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台北寶可夢中心8月新品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台北寶可夢中心8月服飾類新商品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台北寶可夢中心8月飾品類商品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台北寶可夢中心8月新品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

▲台北寶可夢中心8月新品。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心8月入店整理券發放實施日期

▲台北寶可夢中心8月展開「 百變夏日祭！」活動，消費滿1200元，還能拿到貼紙簿一本。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）8月又有大量新品上架！寶可夢台灣官方今（27）日表示，8月1日台北寶可夢中心將上架花田場景為主題的商品系列，同時也公布了「 百變夏日祭！」活動內容，將舉辦多場皮卡丘攝影會，8月份完整活動時間也出爐了。台北寶可夢中心近期發布新商品發售通知，以描繪皮卡丘誤入色彩繽紛、大小不一盛開花田場景為主題的商品系列，將於8月1日（六）在 Pokémon Center TAIPEI 發售。羅絲雷朵與偽螳草等香氛吉祥物，能感受到以各自寶可夢為靈感設計的香氣。不論是掛在包包上，還是擺放在房間裡欣賞都很適合！若將偽螳草的吉祥物放入同系列商品的花盆中擺飾，也別具風味。如果是周末無法前往信義區現場的寶可夢粉絲也不用擔心，官方表示，PChome 24h購物的「Pokémon Store」也將於7月31日（五）16時00分開始販售上述新商品。除了新品之外，台北寶可夢中心整個8月都將舉辦「Pokémon Center TAIPEI 百變夏日祭！」活動，將在8月17日（一）、28日（五）、31日（一）三天舉辦臺北的皮卡丘攝影會，8月16日（日）還有實體寶可補給站選秀會、《Pokémon GO》寶可夢交換會登場。上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。