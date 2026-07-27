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▲楊祐寧回憶與王凱的互動。（圖／翻攝自IG@yoyang）

演員王凱昨（26）日被發現在家中暴斃身亡，震驚演藝圈，許多星友都發文哀悼，幾乎所有人都提到和王凱私下的對話，而且都是一直有在聯絡，即便許久未同台拍戲，仍保持好感情，可見王凱的好人緣，包括20多年前一起拍偶像劇的王宇婕、韓宜邦、楊祐寧都是好友。王凱過世後，除了正在和他拍攝《百味人生》的夏宇禾、璟宣、德馨等人發文之外，還有曾和他合作歌唱的台語歌手比佛利，以及《雪天使》王宇婕、《四號宿舍》韓宜邦、楊祐寧等人，且大家都提到，一直到這一兩天都還有跟王凱聯絡，並非戲散人散，可見王凱好人緣。王宇婕PO出和王凱拍的沙龍照，直呼從《雪天使》開始，兩人已經認識20多年，怎麼也沒想到一直在身邊的好友就這樣離開了，「謝謝你曾經帶給身邊人的善良與溫柔。我會永遠記得你。」韓宜邦則PO出《四號宿舍》的劇照，「前兩天我跟你還聊到當年我們多皮，要是現在拍戲看到這種小王八蛋真的會氣死，今天中午正在跟祐（楊祐寧）聊天，就收到友人傳訊息說你走了。我立刻跟祐講了這件事，電話裡的髒話從問號到了驚嘆號，然後就是沉默。你乖，去找楊爹地喝吧。」