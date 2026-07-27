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立法院經濟、外交及國防與財政三委員會今（27）日聯席會議繼續審查「國防自主無人載具採購特別條例草案」，其中多達14個版本，對此立委鍾佳濱爆料，自己親耳聽到，國民黨團總召傅崐萁跟美國AIT官員承諾，無人機特別條例將在今日出委員會，並在8月28日三讀通過，砲轟立法院現在變成傅崐萁的橡皮圖章，大家在這裡開會只是個棋子，至於為什麼是今天出委員會，因為冷凍期一個月後，8月28日週五本會期最後一個星期五就可以表決，為什麼要這麼急於這會期，就是要表態給別人看。鍾佳濱今日於聯席會議上揭露，自己親耳聽到國民黨跟美國AIT官員對話。總召傅崐萁上週五當著美國在台協會科長層級，允諾無人載具專法一定會在今天出委員會，會在8月28日三讀通過，直呼現在立法院現在變成傅崐萁的橡皮圖章嗎？召委在這裡只是棋子嗎？鍾佳濱表示，一個重要的法案，居然可以限時立法，藍白就是假趕工真拖延，為什麼要在今天出委員會？因為今天是7月27日，根據議事規則《立法院職權行使法》，要冷凍期一個月。什麼時候可以表決？今天出委員會交付朝野協商，8月28日本會期最後一個星期五就可以表決，為什麼急著在本會期前要表決無人載具專法？就是要表態給人家看。鍾佳濱強調，無人機特別條例有14個版本，今天就要馬上出委員會，自己在5月就第一個提出版本，結果被藍白丟包，擱置在程序委員會，行政院的版本6月就送來了，也沒有交付審查，一樣擱置在程序委員會。現在在野假趕工真拖延，後面趕得要死，前面拖得要命，主導國會的意志主導到這種程度。