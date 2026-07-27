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▲Pan Piano發文抱怨自己無法進場，表態以後再也不會買該出版社的東西。（圖／小p的音樂工房臉書）

主打不露臉、穿著火辣的鋼琴YouTuber「Pan Piano」的頻道高達379萬人訂閱，近日她抽中可以參加韓國漫畫家Jeong Seokchan老師來台的簽名會，怎料Pan Piano當天因身體不適遲到，被擋在門外。她因此開嗆活動主辦方「平心出版社」，直言不會再買該公司的作品，結果反而被網友炎上，認為遲到本來就是個人問題，怪出版社也沒用。Jeong Seokchan老師（정석찬）是韓國人氣BL漫畫《日昇之屋》的作者，這次是他首度來台舉辦簽名會，機會難得，粉絲須購買簽名套組或特裝版漫畫，才可獲得參加簽名會的抽選資格。Pan Piano作為他的粉絲，幸運抽中入場券，按照規定要提前20分鐘進行報到，怎料Pan Piano當天卻遲到了。Pan Piano因此被擋在門外，她事後氣憤在臉書發文，直言自己遲到是因為身體不舒服：「」Pan Piano說自己到的時候活動還沒結束，但無法進入讓她覺得非常失望。Pan Piano更因此到Jeong Seokchan老師的官方X留言，用韓文訴苦，表示自己當天只是晚到了一點，工作人員卻不願通融。此事隨即引發網友關注，但多數人都站在出版社那邊，認為規定就是規定，如果大家遲到都要求放行的話，現場秩序會變得很混亂，沒有人應該有特權。大家因此砲轟Pan Piano：「蛤？自己遲到造成的，還惱羞成怒」、「結論怎麼不是以後不會再遲到了」、「最後一句多餘，不買就不買不必昭告天下」、「自己遲到就沒啥好說的，最後補那句不值得同情」、「這麼有愛怎麼不提早出門」、「這時代理虧都還要昭告天下」、「平心出版社躺著也中槍」。Pan Piano是台灣目前最多人訂閱的女性YouTuber，畢業於東吳大學音樂系，主修鋼琴，因身穿火辣服飾、不露臉彈琴的影片爆紅，加上熱愛看動漫，也會Cosplay，所以也吸引許多日韓、歐美的粉絲關注。頻道創立至今10年，總播放量高達7億，相當驚人。