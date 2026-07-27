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機車事故下降 1至5月因毒駕死亡17人

聽障駕駛識別標誌 交通部：已委託公路局製作1000張識別貼紙

交通部今（27）日召開道安記者會，公布最新數據。根據統計，今年1至5月整體30日死亡人數為1122人，相較112年同期減少14.3%；酒駕造成事故減少56.3%；其中兒少族群減少60%，降幅最大。而先前頻傳的毒駕，今年1至5月因毒駕死亡人數17人。交通部今日召開道安記者會公布最新統計，今年1至5月整體30日死亡人數為1122人，較112年同期減少187人、下降14.3%；115年6月A1事故死亡人數為125人，較112年同期減少29人，整體仍呈下降趨勢。進一步觀察115年1至5月各項重要指標，與112年同期相比，機車事故減少151人、下降18.3%、高齡者族群減少30人，下降5.8%、行人事故減少24人，下降15.4%、酒駕造成事故減少63人，下降56.3%。但毒駕部分，今年1至5月因毒駕死亡17人。其中兒少族群減少24人，下降60%，降幅最大，交通部表示，將持續針對各項指標變動，落實道安政策推動與長期趨勢追蹤。各縣市統計分析部分，交通部指出，今年1至5月整體30日死亡人數與112年同期相比，以新北市增加9人最多；行人事故方面，則以新竹縣行人死亡人數增加6人為最多。若以人口數換算，今年1至5月整體30日每十萬人死亡，以台東縣、花蓮縣、嘉義縣偏高，行人每十萬人死亡以花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣居前三高。另外，115年6月A1事故死亡人數與112年同期比較，整體增幅以台南市增加人數最多。交通部提到，已持續透過聯繫會議提供相關縣市改善建議，期盼在中央及地方通力合作下，積極提升道路安全。此外，交通部為提升聽障駕駛行車安全並落實友善無障礙交通環境，參考美、日、韓等國作法，及參考國際標準組織ISO 7001 PI AC 007公共圖標，由財團法人台灣設計研究院設計「聽障駕駛識別標識」，期望透過標識提醒外部用路人識別聽障駕駛，並以燈光代替按鳴喇叭提醒駕駛人，營造友善包容聽障通行之交通環境。交通部說明，聽障標識參考近年大眾運輸公共設計圖標，採用高對比的「藍底白圖」設計，加註「聽障行車」文字，直觀傳達友善概念，並建議駕駛人將其黏貼於車輛後擋風玻璃左下側或車身左後側以利辨識。期望透過本標識，提醒其他用路人共同營造友善環境。交通部表示，已委託公路局製作1000張識別貼紙放置各監理所站提供民眾自願性索取，交通部同步將「聽障駕駛識別標識」圖檔放置於交通部及公路局網站，供有需求民眾自由下載應用，交通部也會同步提供衛福部及直轄市及各地方政府共同宣導及應用。