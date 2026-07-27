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國民黨這套操作浮現致命傷！趙曉慧：流失中間選民

國民黨號召民眾725上凱道「反癌油」，主辦方號稱活動湧入超過20萬支持者，然而，國民黨團總召傅崐萁在台上致詞時，卻喊出「現場有超過100萬人」，這讓身旁的立委柯志恩聽了瞬間挑起雙眉、瞪大雙眼，臉部的表情變化更掀起網路熱議。對此，作家趙曉慧直言，傅崐萁「絕不是口誤」，更揭露背後目的是為了剪輯成短影片，「病毒式」投放給他的支持者。趙曉慧表示，傅崐萁作為黨團總召，需要向黨內與地方派系證明自己的「喊水會結凍」動員能力，特別是針對他的本命區、花蓮選民，進行政治洗腦。從政治公關與短影音病毒式傳播，涵蓋 TikTok、Shorts、Reels、LINE群組的操盤角度來看，傅崐萁這段畫面會被切割、重組，精準投放給支持者與同溫層。「LINE聊天室與長輩群組是短影音散播的『深水區』，這些管道幾乎完全不受公開事實查核機制影響。」趙曉慧強調，他們的同溫層接收到這種短片，會幫擴散轉發給身邊的同溫層，所謂「讓大家看到真正的民意」。正是「震撼畫面＋激昂音效＋封閉群組傳播」這3大元素，讓傅崐萁與國民黨在最短時間內，完成支持者的情緒動員與認知固化，深植人心。趙曉慧進一步提到，參與絕食抗議的楊植斗、賴苡任、張家馨等人，由工作人員推輪椅送上舞台，這又是玩「賣慘」的招數，能立刻建立起最高等級的「烈士」視覺符號。這種影片在藍營內部群組傳播時，能有效為這4個藍色小雞鍍上一層「甘願為民受苦」的政治光環，為他們的選情創造出政治黏著度與催票效果。最後，趙曉慧更感嘆，從台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕在食安問題上的怠忽職守甩鍋，到接力絕食、凱道聚會，國民黨這套操作最大的致命傷，是流失中間選民。對廣大的中間選民、年輕世代以及產業人士而言，看到的是作秀過頭的荒謬感，「只能說，國民黨一代不如一代，黔驢技窮」。