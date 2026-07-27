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無人機反制竟未涵蓋中國5.1GHz新機型 國防部：將更新系統

審計部指出，空軍委託國家中山科學研究院建置的固定式「遙控無人機防禦系統」，偵測與干擾頻段未涵蓋中國近年推出的5.1GHz新機型。國防部發言人孫立方中將今天表示，該頻段並非台灣合法頻段，中科院將透過系統更新，將相關頻段納入偵蒐及反制系統，並透過國防創新小組及自行研製，籌獲AI或光纖無人機反制系統。立法院經濟、外交及國防、財政委員會上午召開第二次聯席會議，針對行政院版、國民黨版及民眾黨版《無人機條例》草案進行逐條審查。審計部報告中提出的固定式「遙控無人機防禦系統」效能及建置進度問題，也成為外界關注焦點。審計部公布114年度中央政府總決算審核報告指出，國防部為防範商用無人機違法襲擾與偵蒐，由空軍統籌委託中科院建置固定式「遙控無人機防禦系統」，但系統偵測、干擾頻段未涵蓋中國近年推出的5.1GHz新機型，干擾衛星導航範圍也漏掉中國北斗3號部分頻段，且對光纖式無人機、AI自主導航無人機幾乎沒有反制能力，建置進度也持續落後。對此，孫立方表示，中科院現行無人機反制系統是2021年核定建案，主要針對2.4GHz、5.8GHz、1.2GHz及1.5GHz等4個一、二類商用無人機頻段建置。中國於2023年推出的5.1GHz頻段，在台灣並非合法使用頻段，但中科院仍將透過系統更新，納入現有裝備的偵蒐與反制範圍。針對審計部質疑系統未涵蓋中國北斗3號部分頻段，孫立方說明，北斗系統的S頻段主要用於短訊收發，目前並非無人機主要使用頻段；至於2.5GHz則是台灣4G、5G通訊的重要頻段，依NCC規定不得供一般無人機使用，因此未納入反制系統。孫立方指出，光纖式無人機及AI自主導控無人機確實屬於較新的發展，並未包含在2021年的原始建案內。國防部目前正透過國防創新小組尋找國外成熟商源，也將採取自行研發等方式，籌獲後續反制系統。