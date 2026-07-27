Facebook推出全新免費「真人驗證」功能！Meta近期宣布為Facebook個人帳號新增免費「黑勾勾」（Facebook Verified）身分驗證機制，透過自拍影片與人臉辨識確認是真人使用者，協助降低AI假帳號、冒名詐騙，減少「三寶爸投資」這類假訊息。究竟Facebook黑勾勾如何申請、有哪些資格限制，與現行付費「藍勾勾」（Meta Verified）哪裡不同？《NOWNEWS今日新聞》一次整理申請步驟、功能特色與適用對象。
臉書免費「黑勾勾」是什麼？真人驗證防堵AI詐騙
AI技術現在能輕鬆生成逼真的大頭照與虛構身分，導致網路詐騙日益猖獗，像是「三寶爸投資」這類詐騙訊息越發氾濫。Meta推出黑勾勾的主要目的，就是為了降低假帳號與冒名詐騙的風險，提供直觀的「真人認證」，讓使用者在Marketplace交易或社團互動時，能快速確認該帳號背後是真實存在的人，而非AI虛假身分。
該機制要求用戶錄製自拍影片，系統會自動將影片與帳號現有的個人頭像進行比對，確保帳號是由本人使用。除了打擊詐騙，專家推測此功能也能協助Meta建立更完善的真人驗證機制，減少系統因AI誤判而無預警封鎖真實用戶帳號的情況。
Facebook黑勾勾怎麼申請？3步驟完成真人驗證
Facebook「黑勾勾」驗證服務最大特色是完全免費申請，且流程還算簡便，只需幾分鐘就能完成。
📍「黑勾勾」申請步驟
1、使用者需依系統指示錄製一段簡短的臉部辨識自拍短片。
2、系統會將自拍影片與帳號既有的大頭貼及個人照片進行比對驗證。
3、審核流程非常快，通常在數分鐘內可完成。
📍「黑勾勾」限制條件、基本申請門檻
想要申請「黑勾勾」標章，申請者必須年滿18歲，且Facebook帳號必須符合Meta的信任與安全標準及社群守則，申請者須無詐欺、詐騙或不實行為等違規紀錄。目前「黑勾勾」僅開放給一般個人帳號申請，不適用於粉絲專頁及專業模式帳號。
黑勾勾、藍勾勾差在哪？一表看懂最大差異
許多用戶會將新推出的黑勾勾與現行的藍勾勾搞混，兩者在性質與功能上其實有顯著差異。獲得黑勾勾標章只代表該帳號通過真人影片比對，不代表Meta官方為該用戶的信用背書，也不保證該帳號交易行為絕對值得信任。
哪些地方會顯示黑勾勾？Marketplace、社團都看得到
通過驗證後，「黑勾勾」徽章將率先顯示Facebook Marketplace（交易市場）、Facebook Dating、臉書社團、個人主頁 ，Meta也計畫未來將「黑勾勾」標章延伸至動態消息貼文中。
目前「黑勾勾」真人驗證（Facebook Verified）雖然是免費申請，不過這項服務採分階段上線，Meta尚未公佈首波開放的市場清單，但未來可望為用戶在瀏覽商品、同意新好友或參與社團討論時，提供更快速的身分辨識保障。
資料來源：Facebook
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AI技術現在能輕鬆生成逼真的大頭照與虛構身分，導致網路詐騙日益猖獗，像是「三寶爸投資」這類詐騙訊息越發氾濫。Meta推出黑勾勾的主要目的，就是為了降低假帳號與冒名詐騙的風險，提供直觀的「真人認證」，讓使用者在Marketplace交易或社團互動時，能快速確認該帳號背後是真實存在的人，而非AI虛假身分。
該機制要求用戶錄製自拍影片，系統會自動將影片與帳號現有的個人頭像進行比對，確保帳號是由本人使用。除了打擊詐騙，專家推測此功能也能協助Meta建立更完善的真人驗證機制，減少系統因AI誤判而無預警封鎖真實用戶帳號的情況。
Facebook黑勾勾怎麼申請？3步驟完成真人驗證
Facebook「黑勾勾」驗證服務最大特色是完全免費申請，且流程還算簡便，只需幾分鐘就能完成。
📍「黑勾勾」申請步驟
1、使用者需依系統指示錄製一段簡短的臉部辨識自拍短片。
2、系統會將自拍影片與帳號既有的大頭貼及個人照片進行比對驗證。
3、審核流程非常快，通常在數分鐘內可完成。
📍「黑勾勾」限制條件、基本申請門檻
想要申請「黑勾勾」標章，申請者必須年滿18歲，且Facebook帳號必須符合Meta的信任與安全標準及社群守則，申請者須無詐欺、詐騙或不實行為等違規紀錄。目前「黑勾勾」僅開放給一般個人帳號申請，不適用於粉絲專頁及專業模式帳號。
黑勾勾、藍勾勾差在哪？一表看懂最大差異
許多用戶會將新推出的黑勾勾與現行的藍勾勾搞混，兩者在性質與功能上其實有顯著差異。獲得黑勾勾標章只代表該帳號通過真人影片比對，不代表Meta官方為該用戶的信用背書，也不保證該帳號交易行為絕對值得信任。
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比較項目
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黑勾勾 Facebook Verified
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藍勾勾 Meta Verified
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費用
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免費
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付費月訂閱制
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用途
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證明帳號背後是真人
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提供進階會員服務與身分認證
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適用對象
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一般個人帳號
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創作者、企業或進階需求用戶
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特色
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基礎身分驗證機制
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進階會員專屬權益
通過驗證後，「黑勾勾」徽章將率先顯示Facebook Marketplace（交易市場）、Facebook Dating、臉書社團、個人主頁 ，Meta也計畫未來將「黑勾勾」標章延伸至動態消息貼文中。
目前「黑勾勾」真人驗證（Facebook Verified）雖然是免費申請，不過這項服務採分階段上線，Meta尚未公佈首波開放的市場清單，但未來可望為用戶在瀏覽商品、同意新好友或參與社團討論時，提供更快速的身分辨識保障。
資料來源：Facebook