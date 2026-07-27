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◼︎台北市7月28日停水範圍一次看

▲台北市士林區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市7月28日停水範圍一次看

▲新北市中和區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月28日停水範圍一次看

▲桃園市八德區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龍潭區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月28日停水範圍一次看

▲台南市善化區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市永康區7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭市7月28日停水範圍一次看

▲宜蘭縣7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣7月28日停水範圍一次看

▲南投縣7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎彰化縣7月28日停水範圍一次看

▲彰化縣7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月28日停水範圍一次看

▲雲林縣褒忠鄉7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲雲林縣台西鄉7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣市7月28日停水範圍一次看

▲嘉義縣市7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣中埔鄉7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣7月28日停水範圍一次看

▲屏東縣7月28日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月28日（週二）在以及共11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月28日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。📍停水地區士林區：社正路45號至99號、社正路45巷2號至26號📍停水地區中山區：五常街53巷(龍江路384巷至龍江路356巷)與龍江路370巷(五常街53巷至民族東路410巷)📍停水地區中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄📍停水地區中和區：華新街及工專路一帶📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷📍停水地區中和區：立德街雙號側66號至102號。停水原因：汰換管線工程📍停水地區三重區：五谷王南街；含附近巷弄。停水原因：污水改管工程-斷管連絡📍停水地區八德區：中正一路、中正二街、中正北路、中正路、中興街、仁德一路、仁德二路、仁德路、廣興一路、廣興三路、廣興二路、廣興五街、廣興路、建德路、興仁路、興豐路、豐德路、長興一路、長興二路、長興路。停水原因：汰換管線工程用戶管連接。📍停水地區龍潭區：中正里、龍興里、中山里、永興里、九龍里。共5個村里。停水原因：汰換管線工程📍停水地區善化區：民族路、民權路。停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：大橋一街247巷76號至113號(含弄)、大橋三街278號、大橋二街205號至277號(單數側)、大橋二街226號至238號(雙數側)。停水原因：道路埋管-新舊管聯絡📍停水地區宜蘭市：校舍路、陽明一路、陽明二路、陽明路。宜蘭縣/宜蘭市/校舍路、陽明一路、陽明二路、陽明路。停水原因：道路埋管-新舊管聯絡📍停水地區集集鎮：文心八街、文心街。停水原因：汰換管線工程📍停水地區鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區褒忠鄉：中民村三民路西側停水原因：汰換管線工程📍停水地區台西鄉：中山路北側停水原因：管網維護及漏水調查作業📍停水地區竹崎鄉：灣橋村。嘉義市東區：圳頭里、盧厝里。共3個村里。停水原因：汰換管線工程📍停水地區中埔鄉：社口村、義仁村。共2個村里。停水原因：水量計安裝作業📍停水地區東港鎮：東津里；沿海路以西、水源一街以東、新義路以北、水源路以南。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。