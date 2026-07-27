記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月28日（週二）在台北市、新北市、桃園市、台南市以及宜蘭縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣共11縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月28日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎台北市7月28日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月28日上午11時30分至15時30分(共4小時)
📍停水地區
士林區：社正路45號至99號、社正路45巷2號至26號
🕦影響時間：7月28日上午11時至15時(共4小時)
📍停水地區
中山區：五常街53巷(龍江路384巷至龍江路356巷)與龍江路370巷(五常街53巷至民族東路410巷)
🕦影響時間：7月28日上午11時30分至15時30分(共4小時)
📍停水地區
中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄
◼︎新北市7月28日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月28日上午10時至16時(共6小時)
📍停水地區
中和區：華新街及工專路一帶
🕦影響時間：7月28日上午11時至15時(共4小時)
📍停水地區
三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷
🕦影響時間：7月28日上午10時至14時(共4小時)
📍停水地區
中和區：立德街雙號側66號至102號。
🕦影響時間：7月28日上午10時至16時(共6小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
三重區：五谷王南街；含附近巷弄。
◼︎桃園市7月28日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月28日上午09時30分至16時30分(共6小時)
停水原因：污水改管工程-斷管連絡
📍停水地區
八德區：中正一路、中正二街、中正北路、中正路、中興街、仁德一路、仁德二路、仁德路、廣興一路、廣興三路、廣興二路、廣興五街、廣興路、建德路、興仁路、興豐路、豐德路、長興一路、長興二路、長興路。
🕦影響時間：7月28日上午10時至17時(共7小時)
停水原因：汰換管線工程用戶管連接。
📍停水地區
龍潭區：中正里、龍興里、中山里、永興里、九龍里。共5個村里。
◼︎台南市7月28日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月28日上午09時至18時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
善化區：民族路、民權路。
🕦影響時間：7月28日上午09時至17時(共8小時)
停水原因：污水下水道改遷工程
📍停水地區
永康區：大橋一街247巷76號至113號(含弄)、大橋三街278號、大橋二街205號至277號(單數側)、大橋二街226號至238號(雙數側)。
◼︎宜蘭市7月28日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月28日下午13時至17時(共4小時)
停水原因：道路埋管-新舊管聯絡
📍停水地區
宜蘭市：校舍路、陽明一路、陽明二路、陽明路。宜蘭縣/宜蘭市/校舍路、陽明一路、陽明二路、陽明路。
◼︎南投縣7月28日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月28日上午08時至17時(共9小時)
停水原因：道路埋管-新舊管聯絡
📍停水地區
集集鎮：文心八街、文心街。
◼︎彰化縣7月28日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月28日上午08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。
◼︎雲林縣7月28日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月28日上午08時至18時(共10小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
褒忠鄉：中民村三民路西側
🕦影響時間：7月28日上午08時至18時(共10小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
台西鄉：中山路北側
◼︎嘉義縣市7月28日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月28日上午08時30分至17時(共8小時半)
停水原因：管網維護及漏水調查作業
📍停水地區
竹崎鄉：灣橋村。
嘉義市東區：圳頭里、盧厝里。共3個村里。
🕦影響時間：7月28日上午08時30分至17時30分(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
中埔鄉：社口村、義仁村。共2個村里。
◼︎屏東縣7月28日停水範圍一次看
🕦影響時間：7月28日上午08時至17時(共9小時)
停水原因：水量計安裝作業
📍停水地區
東港鎮：東津里；沿海路以西、水源一街以東、新義路以北、水源路以南。
❗停水前後注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
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🕦影響時間：7月28日上午11時30分至15時30分(共4小時)
📍停水地區
士林區：社正路45號至99號、社正路45巷2號至26號
📍停水地區
中山區：五常街53巷(龍江路384巷至龍江路356巷)與龍江路370巷(五常街53巷至民族東路410巷)
📍停水地區
中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄
🕦影響時間：7月28日上午10時至16時(共6小時)
📍停水地區
中和區：華新街及工專路一帶
📍停水地區
三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷
📍停水地區
中和區：立德街雙號側66號至102號。
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
三重區：五谷王南街；含附近巷弄。
🕦影響時間：7月28日上午09時30分至16時30分(共6小時)
停水原因：污水改管工程-斷管連絡
📍停水地區
八德區：中正一路、中正二街、中正北路、中正路、中興街、仁德一路、仁德二路、仁德路、廣興一路、廣興三路、廣興二路、廣興五街、廣興路、建德路、興仁路、興豐路、豐德路、長興一路、長興二路、長興路。
停水原因：汰換管線工程用戶管連接。
📍停水地區
龍潭區：中正里、龍興里、中山里、永興里、九龍里。共5個村里。
🕦影響時間：7月28日上午09時至18時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
善化區：民族路、民權路。
停水原因：污水下水道改遷工程
📍停水地區
永康區：大橋一街247巷76號至113號(含弄)、大橋三街278號、大橋二街205號至277號(單數側)、大橋二街226號至238號(雙數側)。
🕦影響時間：7月28日下午13時至17時(共4小時)
停水原因：道路埋管-新舊管聯絡
📍停水地區
宜蘭市：校舍路、陽明一路、陽明二路、陽明路。宜蘭縣/宜蘭市/校舍路、陽明一路、陽明二路、陽明路。
🕦影響時間：7月28日上午08時至17時(共9小時)
停水原因：道路埋管-新舊管聯絡
📍停水地區
集集鎮：文心八街、文心街。
🕦影響時間：7月28日上午08時至17時(共9小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
鹿港鎮：勝利街、平和路、思源路、鹿東路。
🕦影響時間：7月28日上午08時至18時(共10小時)
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
褒忠鄉：中民村三民路西側
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
台西鄉：中山路北側
🕦影響時間：7月28日上午08時30分至17時(共8小時半)
停水原因：管網維護及漏水調查作業
📍停水地區
竹崎鄉：灣橋村。
嘉義市東區：圳頭里、盧厝里。共3個村里。
停水原因：汰換管線工程
📍停水地區
中埔鄉：社口村、義仁村。共2個村里。
🕦影響時間：7月28日上午08時至17時(共9小時)
停水原因：水量計安裝作業
📍停水地區
東港鎮：東津里；沿海路以西、水源一街以東、新義路以北、水源路以南。
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。