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▲「這次不一樣」黃仁勳霸氣回應AI泡沫論（圖／路透社／達志影像）

AI浪潮帶動晶片股狂飆，市場開始擔憂科技巨頭砸重本擴張的模式能撐多久，就連輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也親口鬆口:晶片業總有一天會迎來泡沫破裂,但他強調,那一天絕對不是現在。黃仁勳:未來5年爆發機率極低黃仁勳接受美國新聞網Axios共同創辦人艾倫（Mike Allen）專訪時直言，AI泡沫遲早會出現，但短期內不必過度擔心，未來5年內發生的機率非常低。他分析，歷史上每一次大型產業基礎建設，幾乎都會經歷過度投資、進而形成泡沫的階段，但目前AI建設仍處於相當初期的階段。他進一步指出，真正限制產業成長的並非市場需求不足，而是晶片、記憶體、土地、電力，以及資料中心施工人力等資源全面吃緊，導致AI基礎設施建設速度被迫放緩，反而讓「供給超過需求」的時間點延後。供應吃緊未必是壞事 反而爭取喘息空間黃仁勳形容，目前AI產業幾乎每個環節都卡在供應瓶頸，但這樣的限制未必全是壞消息，反倒能避免產能在短時間內暴衝，讓整個產業有更充裕的時間逐步把基礎建設補齊。「這次真的不一樣」黃仁勳這樣解釋面對艾倫追問「所以這次真的不一樣？」黃仁勳給出肯定答案。他解釋，這波成長並非由季節性終端需求撐起，而是源自產業結構的根本轉變,是一場由基礎設施驅動的巨大變革。他比喻，過去人類建設的是能源、網路、公路、鐵路等基礎設施，如今則要蓋出一整層全新的「AI智慧基礎設施」，而這層基礎建設需要海量晶片支撐——他預估，未來10年全球半導體產業規模必須成長到現在的5到10倍，才有辦法滿足全球運算需求。雲端巨頭燒錢燒到轉向舉債目前微軟、亞馬遜、Meta等大型雲端服務業者，每年都砸下數千億美元建設AI基礎設施，隨著資本支出規模持續飆升，光靠自有資金已經不夠用，部分企業甚至開始轉向債券市場籌措資金。對此，黃仁勳認為，未來的運算模式和過去存在根本性差異，全球需要部署的電腦數量勢必大幅增加，因此透過融資加快建設速度有其合理性。他也提到，AI已經開始為包括Anthropic在內的企業帶來實際收益，隨著愈來愈多客戶發掘出AI代理人的實際應用價值，這項技術正逐漸走向關鍵轉折點。