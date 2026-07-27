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目前以59勝46敗在美聯東區緊追坦帕灣光芒隊、暫居分區第二的紐約洋基隊，今（27）日再傳出重大傷情。剛在明星賽拿下MVP的重砲貝林傑（Cody Bellinger），因左大腿後肌拉傷被球團放進10天傷兵名單，讓本就少了賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）兩大重砲的洋基打線雪上加霜。現年31歲的貝林傑曾於2019年在道奇隊奪下國聯MVP，本季加盟洋基後表現稱職，繳出打擊率.259、11轟、53分打點與OPS .770的穩定成績。在7月14日登場的MLB明星賽中，他更在首局揮出關鍵2分打點長打，榮膺明星賽MVP殊榮。然而在26日對陣費城費城人隊的比賽中，貝林傑於8局下半敲出二壘安打繞壘時，左大腿後側出現不適感，隨即在下半局防守時被換下場。洋基球團隨後宣布，貝林傑因左大腿肌腱拉傷進入10天傷兵名單，並安排他於 27 日返回紐約接受更詳細的醫療檢查。談到自己的傷勢狀況，貝林傑受訪時坦言傷勢的恢復程度讓他還是需要進入傷兵名單：「雖然早上起來感覺沒有惡化，但還是能感受到緊繃感。接下來至少有4天我不能穿釘鞋，只能進行輕量的慢跑維持，目前還沒有具體的復出時間表。」這項噩耗對正在衝刺季後賽席位的洋基隊無疑是沈重的打擊。洋基打線自4月下旬失去史坦頓、5月下旬失去隊長賈吉後，全靠貝林傑與其他打者苦撐，才得以在美聯外卡榜上維持領先。如今隨著第三位MVP級主砲倒下，洋基隊在例行賽進入後半段的關鍵時刻，攻擊火力將面臨極其嚴峻的考驗。