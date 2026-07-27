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國際油價走跌 油氣、塑膠跟著掉

無人機、軍工股慘綠 漢翔股價下跌5.5%

台股今（27）日「開低走低」開盤跌至43585點，最深跌至42969點，一度跌破43K線。而中午以後，台股憑藉著「拉尾盤」拉升力道，一度站回平盤以上，最終收跌43634點，下跌20.6點、跌幅0.05%，成交金額7176億元。今日共有442家上漲，542家下跌，其中8家跌停，整體盤勢都維持在平盤之下，惟有在收盤前曇花一現翻紅，但隨即仍收跌。權王台積電（2330）今日也呈現大幅度震盪，開盤先下跌至2330元，隨後震盪上升，盤中一度漲至2365元高點，但隨即進入「多空交戰」，最終收在2350元，維持平盤。類股方面，今日大盤支撐力道來自記憶體群股，華邦電（2344）漲5.5元，漲3.5%；南亞科（2408）漲8.7%；威剛（3260）漲4.9%。美國總統川普在連炸伊朗13天後，24日起下令暫停攻擊，伊朗也停止報復攻擊，也讓國際油價回跌約1成。受到國際油價波動，油燃氣類股下跌8.23%，台塑化（6505）跌7.9元，一度觸及跌停，最終收跌9.21%。同樣受到油價下探影響也有塑膠類股，南亞（1303）上午一度翻紅，最低跌至166元，最終跌幅收斂，價格收在174元，下跌3.5元、1.97%。值得一提，受到中國傾銷、國際油價走高，台苯（1310）董事會決議苯乙烯（SM）廠停產並啟動轉型，今日則跌停鎖死，最終收8.97元。而立法院經濟委員會正在審查「無人載具條例」，今日上午共有多達14個版本正在審查，但由於執政黨與在野黨對於條例見解不同，包括是否應該由經濟部擔任主管機關，應用特別預算還是編列年度預算添購，整個上午難聚焦出共識。無人機概念股今日普遍陷入慘綠，整體跌逾2.6%，其中悠泰科技（6928）收跌50.5元，跌5.78%；中光電（5371）收跌80.6元，下跌1.59%；雷虎（8033）收盤跌至186元，跌0.53%。軍工類股中的漢翔（2634）、亞航（2630）、千附精密（6829）、長榮航太（2645）分別下跌5.5%、5.0%、2.5%、1.2%。AMOLED（主動矩陣有機發光二極體）概念股今日也沒有好表現，「面板雙虎」群創（3481）跌4.3%、友達（2409）跌6.2%。今日漲幅排行以隆銘綠能（3018）、統領（2910）、華容（5328）、先進光（3362）表現較優秀；期街口布蘭特正2（00715L）、台虹（8039）、成信實業*-創（6969）、百容（2483）則進入今日跌幅排行榜。