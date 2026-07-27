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▲UG透過「未來使者」街頭快閃演繹品牌精神，結合藝術展演與白桃烏龍系列，展現「我就是我，無法被定義」的品牌態度。（圖／業者提供）

▲UG「未來使者」身穿幻銀造型現身台北中山商圈，以充滿未來感的街頭快閃演出，為全新白桃烏龍系列揭開序幕。（圖／業者提供）

台北周末驚現來自未來的「白桃訊號」！時尚茶飲品牌 UG 集結身穿幻銀造型的「未來使者」，現身台北中山街頭，以融合行為藝術與未來時尚的街頭快閃演出，吸引大批民眾駐足圍觀。繼高雄美麗島、台中勤美巡迴快閃掀起話題後，活動正式登陸台北，並將於 8 月 1 日前進花蓮，讓這股 Y3K 白桃風潮一路席捲全台，為全新「白桃烏龍系列」揭開序幕 。此次邀請多位表演藝術家化身「未來使者」，以機械感動作、俐落走位及充滿張力的肢體語言，穿梭於人群與城市建築之間，將街道化身未來伸展台，沿途引發民眾拍照打卡熱潮 ，成為商圈最吸睛焦點，活動現場提供新品試飲及互動小禮，讓民眾欣賞表演之餘，還能品嚐白桃烏龍系列，親身感受新品魅力。UG透過此次快閃，將藝術展演、潮流美學與茶飲文化巧妙串聯，完美詮釋「我就是我，無法被定義」的品牌精神。無論是甜美桃氣、街頭帥氣，或精緻時髦，每個人都能自在展現獨特風格，讓白桃烏龍系列不只是今夏新品，更成為生活美學延伸。全新白桃烏龍系列「白桃烏龍純茶」、「白桃烏龍 UG 奶茶」及「白桃烏龍鮮奶茶」三款限定新品，自 7/21起於 UG 全門市販售。淡雅白桃香氣與醇厚回甘的烏龍茶韻彼此襯托，入口清爽、不顯甜膩；純茶輕盈舒爽，UG奶茶揉合滑順奶香，鮮奶茶則選用國產鮮乳調製，呈現更醇厚且豐富的風味層次。搭配本次新品，UG 以Y3K美學為靈感打造創意「撕撕杯」，將極光虹彩、金屬光澤與夢幻白桃色調融入杯身設計。消費者撕開指定區域，即有機會獲得免費飲品、買一送一等驚喜好禮，讓每一次喝飲料都充滿期待，也讓杯身不僅增添互動樂趣，更兼具設計感與收藏價值。除限定包材外，品牌同步推出「桃氣滿滿組」。購買兩杯白桃烏龍UG奶茶，即可獲得白桃限定雙杯保冷袋，8月3日前會員購買再加贈50點會員點數，好禮一次帶回家。此外，限量周邊「幻銀澎澎鏡子吊飾」也同步亮相，以極光銀、立體澎澎蝴蝶結及隨身鏡為設計元素，延續白桃系列的未來美學風格。8 月 31 日前，UG 會員購買白桃系列任一品項，即可獲得「幻銀澎澎鏡子吊飾」抽獎資格乙次，從限定杯身、保冷袋到話題周邊，今夏最美白桃系列一次收藏。