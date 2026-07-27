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CSIS：加值外交讓夥伴國能具體感受民主的可信賴性與創新

CSIS：非紅供應鏈結合科技優勢與民主制度 深化區域合作

台灣新南向政策邁入第10年，外交部長林佳龍上任以來也不斷出國交流，強調「總合外交」，美國華府智庫日前以專文分析表示，「總合外交」第一支柱已由「價值外交」轉向「加值外交」，不再僅強調民主、人權等理念，而是將透明治理、可信賴供應鏈、科技創新及人才培育等優勢，轉化為夥伴國可實際感受的利益。美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）16日發布專文〈南向外交：新南向政策10週年之際評估台灣「總合外交」〉（Southbound Diplomacy: Assessing Taiwan’s "Integrated Diplomacy" on the 10th Anniversary of the New Southbound Policy），文內並指出，台灣近年推動的「總合外交」正出現重要調整，其第一支柱已由原先的「價值外交」邁向「加值外交」，反映台灣重新詮釋民主價值在對外合作中的角色。該文指出，外交部在2025年年報中，已將總合外交第一支柱的名稱，由「價值外交」調整為「加值外交」。這項轉變反映台灣除重新詮釋民主、人權、自由與法治等共同價值外，不再僅停留於價值倡議，也更重視如何將民主制度所帶來的透明、可信賴及創新等特質，轉化為夥伴國能實際感受到的具體價值。該文分析，在南亞及東南亞，多數國家發展對台關係時，更關注經濟合作、科技發展及人才培育等實際利益，而非以民主或意識形態作為主要考量。因此，若要持續深化與區域夥伴的合作，除共享民主價值外，也需要展現民主制度如何創造具體價值。該文指出，相較於中國透過經濟相互依賴施加政治壓力，台灣則可透過透明治理、可信賴供應鏈、數位安全及創新能力，提供更安全且更值得信賴的合作模式。文內並提到，台灣近年推動「乾淨網路」及「非紅供應鏈」等倡議，也是將科技優勢與民主制度結合，作為深化區域合作的重要方式。除政府間合作外，該文指出，人民交流同樣是加值外交的重要內容，包括教育合作、青年交流、國際非政府組織合作及相關交流計畫，都有助於增進區域夥伴對台灣的理解與認識，並深化彼此連結。不過，文內也提醒，加值外交能否持續累積成果，仍取決於外國人士在台灣的實際交流經驗。該文更以東南亞移工為例指出，若相關族群在台灣遭受歧視，可能削弱台灣推動加值外交的可信度。針對未來推動方向上，CSIS建議，台灣可依南亞及東南亞不同國家的政治與社會條件，調整加值外交的對外論述，並持續透過教育、人才、科技及公民社會等合作，深化與區域夥伴的交流。文章也認為，總合外交三大支柱應依不同國家的需求靈活運用，而加值外交則提供台灣在既有價值外交基礎上，拓展區域合作的另一項方向。