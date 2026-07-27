我是廣告 請繼續往下閱讀

▲只想撿個好看畫框回家 西班牙大叔意外抱回17萬美元名畫（圖／截自The guardian）

西班牙傳出一起超展開烏龍事件！一名57歲大叔原本只是隨手撿了一幅「破畫框」回家，沒想到畫布本尊竟是19世紀西班牙印象派大師索羅拉（Joaquín Sorolla）的真跡，市值高達15萬歐元（約新台幣17萬美元），整起離奇撿寶記曝光後讓外界直呼不可思議。只覺得畫框好看 大叔隨手把「垃圾」撿回家綜合《People》雜誌與英國《衛報》報導，來自西班牙穆爾西地區小鎮的烏爾塔多（Andrés Hurtado），日前與家人前往西班牙第四大城塞維利亞（Sevilla）遊玩時，途中看見幾名孩童把一幅畫隨手丟在路邊。他當下壓根沒多想，第一眼吸引他的其實是那個沉穩大氣的金色古典畫框，覺得相當漂亮，於是直接把整幅畫撿回酒店。好奇心作祟上網查 AI一句話讓他嚇壞回到家鄉後，烏爾塔多出於好奇，索性動用AI工具研究這幅畫的來歷。畫中描繪的是海平線上兩艘小船的景象，經AI比對分析後，初步推測極可能出自西班牙印象派大師索羅拉之手。他坦言，市面上仿製品和贗品實在太多，一開始根本不敢相信自己撿到的會是真跡，於是抱著半信半疑的心態，主動聯繫了馬德里一家拍賣行協助鑑定。拍賣行一鑑定嚇一跳 真跡估值上看17萬美元烏爾塔多向當地媒體透露，他把畫作照片傳給拍賣行後，很快就收到回覆——結果不只確認是索羅拉真跡，估價更直接飆破15萬歐元，讓他當場傻眼。更巧的是，就在畫作身分曝光沒多久，畫作的原主人一家也正焦急地四處尋找這幅遺失的傳家寶，並已經向警方報案協尋。一場度假收拾行李的失誤 意外流落街頭原來，這幅畫不僅出自索羅拉親筆，畫上還留有大師簽名，是家族長輩當年收到的贈禮，並一路傳承至今。事發當天，畫作原主人一家正準備出門度假，依照慣例打算帶著這幅畫同行，卻在收拾行李時，一時疏忽把靠在牆邊的畫作徹底遺忘，就這樣開車離去。畫作先是被一群孩童撿走把玩，隨後又被隨手丟棄街頭，最後才輾轉落入烏爾塔多手中。誠實大叔主動報警 物歸原主獲神秘謝禮烏爾塔多在網路上看到警方發布的「名畫失竊」協尋通報後，立刻比對自己撿到的畫作，發現正是同一幅，二話不說馬上聯絡警方說明整件事的來龍去脈,強調自己絕非竊賊，純粹是路邊撿到。最終，這幅索羅拉真跡順利物歸原主，原主人一家為了感謝烏爾塔多的誠實，特別贈送他一份「神秘禮物」表達謝意。不過對於禮物內容究竟是什麼，這位大叔倒是罕見地選擇賣關子，沒有透露半點細節。