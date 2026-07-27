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▲味全龍球員鷹祭主題日，將穿上特別設計戰袍出戰。（圖／味全龍提供）

▲軟銀鷹啦啦隊與吉祥物都將造訪台灣，包含在台擁有高人氣、表情相當詭異的氣球先生（右上）也會來。（圖／味全龍提供）

味全龍將於8月19、20日臺北大巨蛋隆重舉辦「鷹祭 Summer Boost」主題日活動。賽事期間除了味全龍、日職軟銀鷹兩隊啦啦隊合體戰力加乘，指定區域資格者入場還送「鷹祭in Taipei Dragons Special 聯名球衣」，同樣也是一大看點，此外，本次19日嘉賓更重磅邀請到軟銀傳奇OB和田毅擔任開球嘉賓，為主題日揭開序幕。本次主題日特別準備極具收藏價值與紀念意義的「鷹祭 in Taipei Dragons Special聯名球衣」作為入場贈品。凡於8月19日及20日入場且符合領取資格之球迷，即可獲得特別設計的聯名主題球衣，讓全場球迷一齊穿上與場上球員同款戰袍，沉浸在最熱烈的賽事氛圍中。除了豐富的贈品外，本次主題日更重磅邀請到福岡軟銀鷹OB、傳奇左投「和田毅」親臨臺北大巨蛋擔任8月19日的開球貴賓，和田毅不僅將為這場盛事開出精彩好球，也規劃棒球教室、粉絲簽名及拍照會，讓台灣球迷有機會近距離目睹傳奇球星的風采，並親自體驗專業的棒球指導。此外，福岡軟銀鷹官方舞蹈暨表演團隊「Honeys」的成員SHOKO、Sou、NAGI、CO、Yi-xin及SSU-YU也將熱情訪台，還有在台灣擁有超高人氣的吉祥物氣球先生，與Dragon Beauties新光人壽小龍女進行震撼全場的台日啦啦隊合體應援！活動期間也將舉辦啦啦隊拍照會與簽名會，讓球迷獲得與「Honeys」近距離互動與合影的難得機會，邀請所有龍迷一同蒞臨臺北大巨蛋，感受這場結合頂級賽事與日式祭典文化的夏日棒球狂歡！