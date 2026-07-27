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民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪被民眾拍到人在北京機場準備搭機返台，對此，她本人今（27）日在臉書貼出旅遊照，證實她真的到中國一個星期，到了上海、杭州、北京等地。強調在這次旅程中，除了跟店員、公車司機、旅館服務員有對話外，沒有再跟其他人接觸交談。最後，還忍不住怒嗆「去了北京都有罪？有什麼好大驚小怪？錯在哪裡？青鳥是要爆什麼料。」被民眾抓包到中國旅遊，陳佩琪索性不藏了，不僅直接把自己和北京鳥巢的合照貼在社群上面，一口氣還貼了三張，還特別註明這是禮拜天早上的鳥巢。她表示自己在醫院工作35年，連肺癌開刀也從沒請過長假，退休後用自己工作賺得的錢去旅遊，有什麼好大驚小怪的 ？「我錯在哪裡了？青鳥是要爆什麼料？shame on you！（你真該感到羞恥）」陳佩琪說，今早柯文哲出門前還問他旅遊感想，她回應amazing（令人驚艷）、great（太棒了），沒想到卻被提醒不要寫出來，等會青鳥就圍上來把她殺了。這讓她忍不住反問「台灣是被鐵幕圍著、還是威權獨裁？人民寫旅遊感想還要審查？」陳佩琪自爆，這趟旅程除了跟店員、旅館服務員和公車司機有過些許對話外，全程沒和人有過任何接觸交談。直問「去上海、杭州、北京旅遊一週是怎麼了嗎？台灣人去了北京都有罪？虧我們還自封自己是民主國家。」