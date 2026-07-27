等家寶寶社福協會長期服務全台超過50家育幼院，今年持續推動第5屆「圓夢計畫」，除了募集16家育幼院及安置機構、超過250人次院生「全年才藝學習」經費，更透過 「夢想行動」與「職業體驗」，陪伴孩子建立自信、探索未來，今年以「我們身上也有光」呼籲弱勢孩子們也能勇敢追夢，找到屬於自己的生命光亮的方向。今年暑假，孩子們分別踏上單車環島的挑戰，並朝競技直排輪的夢想勇敢前進，讓「輪」到我發光不只是一句口號，讓孩子從夢想中學習，也透過行動回饋社會。
第一場夢想行動來自雲林信義育幼院。院方長期重視孩子生活自理能力，從洗菜、烹飪到家務整理，培養孩子獨立生活的能力。今年暑假，師生共31人展開8天7夜單車公益行，當隊伍抵達台北時，在等家寶寶社福協會支持下，攜手華山基金會萬華站，前往獨居長輩家中進行義煮與居家清潔服務。
孩子們一早兵分兩路採買食材與清潔用品，再騎著單車穿梭萬華巷弄，走進長輩家中下廚、打掃與陪伴聊天。面對設備不足的烹飪環境、堆積多年的雜物與清潔挑戰，孩子們沒有退縮，而是分工合作完成任務。參與清潔的小佑分享，看見整理乾淨後的房間，想到阿公能住得更舒服，就覺得一切辛苦都值得。
其中一位罹患攝護腺癌第四期、獨居的吳阿公，看到十多位孩子走進家中親切地喊他「阿公」，陪伴聊天、按摩並親手煮飯，感動得落下眼淚，另一戶阿公更主動邀請附近6位獨居長輩一起共餐，原本服務3戶的行程，最後成為9位長輩共享熱騰騰家常菜的溫馨聚會，讓孩子從「被照顧者」成為「給予者」，體會助人的幸福。
另一場夢想行動，則陪伴修緣育幼院14歲少年「小石頭」，完成與競技直排輪國手王韋傑的速命相遇。熱愛直排輪四年的他，正積極挑戰今年10月台北市極限運動大賽的競技直排輪新人組，協會特別安排一日競技直排輪王韋傑國手指導，希望透過專業陪伴，協助孩子突破自我，也建立正確安全運動觀念。
王韋傑過程中也表示，「以為育幼院的孩子只是需要照顧平安長大，沒想過計畫也能照顧到孩子的夢想!」活動中，小石頭成功挑戰過去一直不敢嘗試的斜桿技巧，興奮地表示：「很有成就感！」並立下挑戰更高難度動作的目標。
等家寶寶社福協會表示，第5屆圓夢計畫希望透過才藝學習、夢想行動及職業探索，讓育幼院孩子不只是培養興趣及專長，更在一次次體驗中建立自信、累積面對人生的力量。協會也誠邀社會大眾共同支持第5屆圓夢計畫，成為孩子追夢路上最溫暖的力量。
圓夢計畫詳情：https://greenbox.tw/Baby/Dreamer
熱血夢想行動紀錄：https://g.greenbox.tw/ubouT
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孩子們一早兵分兩路採買食材與清潔用品，再騎著單車穿梭萬華巷弄，走進長輩家中下廚、打掃與陪伴聊天。面對設備不足的烹飪環境、堆積多年的雜物與清潔挑戰，孩子們沒有退縮，而是分工合作完成任務。參與清潔的小佑分享，看見整理乾淨後的房間，想到阿公能住得更舒服，就覺得一切辛苦都值得。
其中一位罹患攝護腺癌第四期、獨居的吳阿公，看到十多位孩子走進家中親切地喊他「阿公」，陪伴聊天、按摩並親手煮飯，感動得落下眼淚，另一戶阿公更主動邀請附近6位獨居長輩一起共餐，原本服務3戶的行程，最後成為9位長輩共享熱騰騰家常菜的溫馨聚會，讓孩子從「被照顧者」成為「給予者」，體會助人的幸福。
另一場夢想行動，則陪伴修緣育幼院14歲少年「小石頭」，完成與競技直排輪國手王韋傑的速命相遇。熱愛直排輪四年的他，正積極挑戰今年10月台北市極限運動大賽的競技直排輪新人組，協會特別安排一日競技直排輪王韋傑國手指導，希望透過專業陪伴，協助孩子突破自我，也建立正確安全運動觀念。
等家寶寶社福協會表示，第5屆圓夢計畫希望透過才藝學習、夢想行動及職業探索，讓育幼院孩子不只是培養興趣及專長，更在一次次體驗中建立自信、累積面對人生的力量。協會也誠邀社會大眾共同支持第5屆圓夢計畫，成為孩子追夢路上最溫暖的力量。
圓夢計畫詳情：https://greenbox.tw/Baby/Dreamer
熱血夢想行動紀錄：https://g.greenbox.tw/ubouT