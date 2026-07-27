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▲HBO原創影集《來！金來號！》吳思賢（左起）、林敬倫、邵雨薇、周興哲、袁澧林、林思宇、黃冠智。（圖／記者林調遜攝）

▲周興哲首度出演台劇就擔任男主角，坦言壓力不小。（圖／記者林調遜攝）

▲邵雨薇自認角色很有「被討厭的勇氣」。（圖／記者林調遜攝）

▲林思宇挑戰第三性角色。（圖／記者林調遜攝）

改編自韓劇《梨泰院Class》的台灣原創影集《來！金來號！》今（27）日舉辦媒體見面會，周興哲在劇中當廚師，私下廚藝也受到認可，邵雨薇甚至還把他在節目上做的菜打包回家，而香港女星袁澧林這次現身講話完全沒有香港口音，被問到如何練習，她竟感動到當場落淚，相當可愛。眾人被問到私下是否吃過周興哲做的菜，吳思賢說每次聚會周興哲會自己決定菜色，每一道都很好吃，周興哲自認紅燒雞是拿手菜，邵雨薇說前兩天上節目，周興哲煮的三杯雞還被她打包回家。除此之外，袁澧林在劇中飾演的角色「趙以瑄」，韓版的原型「趙以瑞」是由金多美飾演，她也還原韓劇中金多美挑染的造型，不僅如此，袁澧林講話完全沒有香港口音，被問到如何練習，袁澧林竟然哭出來，「有沒有衛生紙！」把眾人嚇了一跳。袁澧林才說，剛來台灣時公司有安排老師，「還要學台灣人講話的方式，就是...比較糊一點。」把所有人逗樂。袁澧林也說拍戲現場有很多中文小老師，尤其是黃冠智，常常會抓她的語病，玩到停不下來。韓版男主角是朴敘俊，周興哲直呼壓力一定會有，「但進劇組後就不想其他東西，希望把我的這個版本，演到最好。」