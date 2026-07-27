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Threads掀公審潮 「一人一個討厭正男片段」洗版

▲Threads 掀起「一人一個討厭正男片段」接龍，不少觀眾重新回顧動畫劇情。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）

Jisoo 坦言「唯一不能理解的角色」 Karina也曾點名正男

▲正男應該不會想到自己在三十年後成為社群焦點。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）

張員瑛抽到正男秒垮臉 影片瘋傳變迷因

▲除了台灣網友熱議外，韓國藝人過去也曾公開提到自己對正男角色的看法。（圖／翻攝自《蠟筆小新》）

《蠟筆小新》角色「佐藤正男」近日意外成為 Threads 上最熱門話題，正男應該做夢也沒想到自己會被台灣人公審，從劇場版「黑歷史」，到掀起「一人一個討厭正男片段」接龍，這名陪伴觀眾超過30年的五歲角色近期被封為「背骨仔」、「撿角小孩」。不過，原來「討厭正男」活動並非台灣網友最近才開始，韓國女團 BLACKPINK 成員 Jisoo、aespa 成員 Karina 都曾公開表示最不喜歡《蠟筆小新》中的正男，而 IVE 成員張員瑛日前抽到正男周邊時，更因一臉失望掀起熱議，再次讓「正男人氣最低」成為網友討論焦點。這波話題起源於 Threads，一名網友整理正男在《風起雲湧！光榮燒肉之路》、《夕陽下的春日部男孩》、《功夫小子～拉麵大亂鬥～》等劇場版中的表現，認為他只要遇到危險、利益或誘惑，就容易動搖甚至出賣夥伴，引發大量共鳴。隨後越來越多網友加入「一人一個討厭正男片段」接龍，有人翻出他為了零食背叛朋友、把媽媽送的珍貴手帕拿去討好小愛、《B級美食大作戰》偷偷藏食物、嫌棄阿呆的收藏，甚至搬家時沒有告訴春日部防衛隊等劇情。留言區更出現「背骨仔」、「撿角小孩」、「長大一定很可怕」，讓正男意外成為近期最具話題性的動漫角色。其實，過去 BLACKPINK 成員 Jisoo 曾在直播中被問到最不喜歡的《蠟筆小新》角色，她毫不猶豫回答是正男。Jisoo表示，自己平常會試著站在每個人的立場思考，也願意理解不同角色的行為，但唯獨正男讓她難以接受，認為他總是在關鍵時刻讓朋友失望，因此很難喜歡這個角色。除了 Jisoo，aespa 成員 Karina 也曾在節目中提到，自己最受不了的就是正男，還特別點名《風起雲湧！光榮燒肉之路》中正男背叛夥伴的橋段，讓不少韓國網友直呼「原來大家都有同感」。張員瑛日前赴日本旅遊時，拍攝抽《蠟筆小新》角色周邊的影片，原本滿心期待能抽到自己喜歡的角色，沒想到打開竟是正男。只見她當場愣住、露出哭笑不得的表情，甚至蹲下抱頭，一旁工作人員也忍不住笑出聲。影片分享到 Instagram 後迅速在韓、日及台灣社群平台瘋傳，不少網友笑稱「連張員瑛都不想抽到正男」、「抽到正男真的太有節目效果」。