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▲郭台銘（左）傳出緋聞至今已1個月，但傳出尚未向曾馨瑩（右）解釋。（圖／翻攝自曾馨瑩IG@hsin_ying_tseng）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘，在6月底爆出與51歲的謝姓女球友Annie的緋聞後，至今仍是外界關注焦點。而今（27）日傳出郭台銘已與妻子曾馨瑩破冰，但卻有知情人士爆料，郭台銘到現在都沒向曾馨瑩解釋、或詳談這次緋聞。知情人士也指出關鍵主因，表示因為郭台銘不管在家中或公司都很有權威，所以親近的人都不敢主動過問他私事。郭台銘緋聞傳了近1個月後，今日據《鏡週刊》報導，有知情人士透露，郭台銘到現在都尚未向妻子曾馨瑩解釋或詳談緋聞的相關事情。除此之外，這名知情人士也表示郭台銘因為在公司或家裡都很具權威，所以親近的人都不敢過問他私事，通常都是選擇配合，還透露若要問郭台銘什麼事情，都會先察言觀色、看他的心情再決定要不要開口，這或許也是夫妻倆至今尚未詳談的原因之一。而報導也透露了郭台銘與曾馨瑩的近況，據說在緋聞曝光後，夫妻關係出現裂痕，曾馨瑩還為此消瘦不少，身體越來越虛弱，長期失眠與焦慮導致她免疫力下降，就連關節都腫起來，還為此多次去看醫生。這也讓郭台銘感到非常不捨，並選擇與曾馨瑩破冰，開始對妻子釋出關懷、關心她的身體狀況，夫妻關係也因此回暖。郭台銘從去年開始多次被拍到密會女球友，不僅被捕捉多次接送女方，女球友還會幫郭台銘塗抹防曬乳等，互動非常曖昧，但他至今都尚未公開回應。而在緋聞曝光後，女球友雖然先行離台，但之後又被拍到返台並試圖跟郭台銘見面，不過因發現被狗仔跟拍就中斷，目前則不確定是否還有聯繫。