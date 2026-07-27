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uniopen聯名卡限定！滿250元折20元

▲7-11「uniopen聯名卡」上市一周年活動。（圖／業者提供）

▲新戶申辦uniopen聯名卡，核卡30天內首刷享星巴克行動收納組或500點OPENPOINT二擇一。（圖／7-11提供）

🟡7月28日至8月1日加碼優惠清單：

▲7-11自7月28日至8月1日限時5天優惠。（圖／業者提供）

7-11「限5天」優惠突襲開跑！為了慶祝uniopen聯名卡上市一周年，7-11宣布明（28）日起至8月1日限時5天優惠，一卡車商品買2送2、買1送1，人氣商品包括特選拿鐵、雪碧、泡麵都在列，合計多達28款商品加碼促銷，《NOWNEWS今日新聞》整理優惠情報一文掌握。7-11自7月28日至8月1日推出「歡慶uniopen聯名卡上市一週年」活動，限時5天uniopen會員到全台門市消費指定12大類別商品，滿250元立折20元（每卡限2筆），滿1711元贈100點OPENPOINT（1點抵1元，每戶上限100點），若綁定Apple Pay消費199元以上再送10點OPENPOINT，同時加贈1串五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙（贈品兌換券，價值109元）。最優惠的買法則是在活動期間買12大類別商品，滿1311元可折抵200元（會員滿額100元＋uniopen聯名卡滿額100元），再送衛生紙1串及10點OPENPOINT，等於最高回饋18%；另外刷uniopen聯名卡滿1711元贈100點OPENPOINT（每戶上限100點）。即日起至12月31日前新戶申辦uniopen聯名卡，核卡30天內首刷再送星巴克行動收納組或500點OPENPOINT（1點等於新台幣1元）二擇一。除了uniopen聯名卡刷卡優惠，《NOWNEWS》整理優惠商品原價、平均單件特價快速看。◾CITY CAFE特選美式買2送2，原價65元、平均特價33元◾CITY CAFE特選拿鐵買2送2，原價80元、平均特價40元◾CITY TEA冰淇淋紅茶買2送2，原價65元、平均特價33元◾CITY TEA黃金蕎麥茶買2送2，原價60元、平均特價30元◾CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買2送2，原價75元、平均特價38元◾不可思議茶BAR 輕焙烏龍／茶王烏龍買2送2，原價45元、平均特價23元◾雪碧無糖600ml買2送2，原價35元、平均特價18元◾韓國濟州火山岩礦泉水買2送2，原價35元、平均特價18元◾爆能早安古莫檸CAN225買2送2，原價35元、平均特價18元◾英國Myprotein蛋白飲奶茶風味買1送1，原價69元、平均特價35元◾杜老爺曠世奇派（巧克力／玫瑰鹽焦糖巧克力／草莓／提拉米蘇）3件109元，原價49元、平均特價36元◾小美冰淇淋Plus香草玫瑰鹽焦糖第2件10元，原價199元、平均特價105元◾Niseko北海道牛奶巧酥雪糕第2件10元，原價40元、平均特價25元◾三得利微醉雞尾酒-梅酒蘇打買2送1，原價49元、平均特價33元◾三得利微醉雞尾酒-白桃洋梨買2送1，原價59元、平均特價39元◾三得利196無糖-沖繩檸檬／雙重檸檬買2送1，原價109元、平均特價73元◾KIRIN麒麟特製調酒-檸檬沙瓦買2送1，原價99元、平均特價66元◾麒麟一番搾500cc罐2件88元，原價65元、平均特價44元◾臺虎南島冰茶調酒買2送1，原價109元、平均特價73元◾臺虎精釀長島冰啤500ml買2送1，原價99元、平均特價66元◾金色三麥喝SUNMAI啤酒買2送1，原價77元、平均特價51元◾小時光麵館辛辣香菇風味買1送1，原價49元、平均特價25元◾不倒翁切達起司風味炒麵買1送1，原價75元、平均特價38元◾Bourbon一口巧克力餅乾買1送1，原價42元、平均特價21元◾紐西蘭ETA波浪洋芋片（酸黃瓜／酸奶洋蔥／鹽味）買2送2，原價99元、平均特價50元◾UNIDESIGN經典原味洋芋片（原味／唐辛子風味）第2件10元，原價30元、平均特價20元◾韓國熊津紅蔘飲買2送2，原價69元、平均特價35元◾韓國熊津紅蔘飲8入組買2送2，原價552元、平均特價276元