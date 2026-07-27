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監試人員曾提醒 考生仍主要要求取回戴上考試

今年分科測驗首次實施「電子及金屬探測相關措施」，查獲有學生使用AI眼鏡作弊。大學入學考試中心考試委員會今（27）日召開會議，審議115學年分科測驗考生違規，依照簡章規定，因明確使用且情節重大，取消考試資格。大考中心今日舉行115學年分科測驗考生違規審議，分科測驗今年首度啟用金屬探測器。而根據違規情節顯示，在上午8點40分物理考科開始鈴響，監考人員發現考生戴的黑框眼鏡與一般眼鏡不同，在第一節考科結束後，也隨即向試務人員反映試場有考生配戴眼鏡框較粗，懷疑是智慧型眼鏡。而試務人員在第二節化學考科預備鈴響後，考生進入試場，監試人員宣讀完畢注意事項，接著檢查該考生的眼鏡，經過金屬探測器掃描，有金屬反應，初步判別為智慧型眼鏡，試務人員也立即收取違規證物。考生於化學考科結束，由監試人員陪同至試務辦公室，經檢查，眼鏡左側鏡架有電源開關，鏡腳多處使用黑色膠帶包覆，被包覆的範圍包括電源開關鍵和功能鍵，右方鏡面片則是品牌名稱，開機後鏡架也會發燙。試務辦公室告知考生戴的是智慧型眼鏡，考生仍主動要求取回並戴上考試，願意被記違規扣分，試務人員也說明，若於考試時再戴上眼鏡，仍將紀錄違規，情節嚴重將取消考試資格，後續考生應試並沒有再戴智慧型眼鏡。大考中心表示，考生在物理、化學科違規使用智慧型眼鏡，且回答多迴避，依照簡章規定，有明確使用智慧型眼鏡且情節重大，決議取消考試資格。