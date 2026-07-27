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美國職棒大聯盟（MLB）交易截止日將於美國時間8月3日到來，不過深受傷兵困擾的紐約洋基隊卻遲遲無法確定補強的方向。洋基當家球星賈吉（Aaron Judge）因肋骨骨折持續缺陣，何時復出依舊沒有明確時間表，讓洋基在交易市場上的布局陷入兩難。紐約媒體《EMPIRE SPORTS MEDIA》認為，洋基不應該只癡癡等著賈吉的回歸，並拋出「2方案」盼洋基能趁早補強。報導指出，賈吉最新檢查結果顯示受傷部位癒合情況良好，但目前最大的問題還是沒變，就是他還是無法進行任何棒球的實戰訓練，因此距離正式回歸大聯盟賽場還有一段距離。《EMPIRE SPORTS MEDIA》認為，對洋基而言，賈吉缺陣的影響不只是少了一位中心打者，更直接牽動球隊在交易截止日前的補強策略。報導分析，如果洋基評估賈吉能夠在短時間內復出，球隊或許只需要透過交易補進一名角色型打者，短期內用來提升板凳深度。但若賈吉的復出時程依舊遙遙無期，洋基就必須積極尋找一名具備每日先發能力、且能穩定提供火力的打者，填補中心棒次的巨大空缺。《EMPIRE SPORTS MEDIA》也強調，球隊不應該為了趕上交易截止日就催促賈吉提前復出，畢竟洋基仍需要他以百分之百健康的狀態回到球場。不過另一方面，球隊也不能只是消極等待打線自然恢復完整，必須盡快積極透過交易市場補強戰力，否則在例行賽後半段與季後賽卡位戰中恐怕將陷入被動的情勢。隨著交易截止日逼近，《EMPIRE SPORTS MEDIA》認為，洋基目前最期待的不再只是賈吉傷勢持續好轉，而是真正傳出恢復棒球訓練的消息。在那之前，洋基仍得一邊面對主砲缺陣的困境，一邊思考是否透過交易補進即戰力。球團接下來幾天所做出的每一項決策，都可能成為影響後半季甚至季後賽命運的重要轉捩點。