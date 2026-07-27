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《聯合報》報導稱總統賴清德在漢光演習期間安排視導「作秀」，對此總統府今（27）日嚴正駁斥，強調國家元首參與國家重大軍事演訓，無論歐、美、日、韓等國，國際皆然，作為三軍統帥，總統在國軍重要演訓期間參與視導，是責任也是義務。報導所謂「作秀」之說，內容多屬臆測、觀點扭曲，更污名化國軍與國防，令人遺憾。而這種未經查證且充滿偏見的報導，如同特定媒體2023年造謠國軍與美國發展生物武器，「是自棄新聞倫理與專業的表現」。對於《聯合報》報導總統賴清德在漢光演習期間安排視導是作秀，總統府發言人郭雅慧對此嚴正駁斥，說明國家元首參與國家重大軍事演訓，無論歐、美、日、韓等國，國際皆然。這既象徵政府與國民對國軍的支持及對國家防衛的重視，也傳達國家自我防衛的決心與能力；特別是在區域面對威權擴張的情勢下，更具有重要的戰略意涵。郭雅慧說明，作為三軍統帥，總統在國軍重要演訓期間參與視導，是責任也是義務。報導所謂「作秀」之說，內容多屬臆測、觀點扭曲，更污名化國軍與國防，令人遺憾。郭雅慧表示，我國自漢光40號演習起，即採取「無劇本、實戰化」演練；總統參與視導，亦由國防部依照演習進程適時規劃，不存在所謂安排「火力秀」的問題。至於所謂「轉移在野攻擊」、「作秀給選民看」等無端指控，對此刻正為強化國防、守護國家而努力的所有人員極不公平。這種未經查證且充滿偏見的報導，更如同特定媒體2023年造謠國軍與美國發展生物武器，是自棄新聞倫理與專業的表現。