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7月26日有民眾在中國北京機場發現民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪正在等登機，忍不住將照片發到社群討論，沒想到今（27）日陳佩琪就在臉書張貼自己到北京鳥巢的旅遊照，還說「去上海、杭州、北京旅遊一週是怎麼了嗎？」這讓政治評論員吳靜怡看不下去大酸，如果能帶橘子回來更好，但邊境管制嘛！面對自己出遊遭民眾公開放上網，陳佩琪一口氣在自己的臉書發了三張照片，還分享柯文哲問她的旅遊心得就是「amazing（令人驚艷）、great（太棒了）」，反被提醒不要寫出來，等會青鳥就圍上來把她殺了。讓她忍不住反問「台灣是被鐵幕圍著、還是威權獨裁？人民寫旅遊感想還要審查？」文章才發出，吳靜怡火速在社群表示，「安心了，想說這麼多天沒發文，又喊沒錢，平安就好！如果能帶橘子回來更好。」沒想到訊息才發出，不少民眾就留言表示，「不是才在哭沒錢了嗎？怎麼還有錢去中國玩一星期」、「不是上禮拜才秀出帳戶餘額0元？怎麼又有錢去中國玩」、「她玩得好開心，老公不是還在官司中嗎」。