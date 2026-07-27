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MLB大聯盟洛杉磯道奇世界巨星大谷翔平今年持續擔任知名飲料伊藤園的全球大使，該品牌今（27）日宣布，將推出集結「『綠茶（お～いお茶）』大谷翔平全套全壘打紀念瓶」的完整收藏套組，全套共63款、封面全部都不一樣，預計將於7月29日開賣，全球限量僅630套，消息一出隨即在網路上引發球迷熱烈討論。這款極具收藏價值的「全壘打紀念套裝」，瓶身包裝完整呈現大谷翔平在2025年賽季所擊出的所有全壘打名場景，包含例行賽55轟以及季後賽的8轟，合計共63款封面。每款瓶身上皆詳細標註全壘打的支數、比賽日期與對戰球隊，並印有大谷揮棒後的隨揮動作（Follow Through）、在壘包間鼓掌等經典姿態。自單瓶上市以來便話題不斷，當時已有不少粉絲與收藏家敲碗希望官方推出「整套打包販售」的組合。伊藤園官方 X帳號「綠茶君」，稍早發文感謝大家的熱烈支持，並宣佈「大谷翔平全壘打紀念套組」正式發售消息，將於7月29日台灣時間16：00在官方線上商城開放預購，且僅限量630套，採先搶先得搶購模式。消息曝光後，立刻在X上掀起大量討論，不少已經開始零星收集的球迷直呼崩潰：「不早說！我已經辛苦收集到54瓶了，現在該怎麼辦」「本來還在一瓶一瓶慢慢買，結果居然出完整BOX！」「什麼！？不管怎樣都要買！」