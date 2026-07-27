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一沐日：生日「牡丹奶香糖紀念鐵盒」抽iPhone 17 Pro！

▲一沐日「牡丹奶香糖紀念鐵盒」推薦「週年紀念款」台味十足。（圖／一沐日aniceholiday.com.tw/）

▲一沐日「牡丹奶香糖紀念鐵盒」還有「牡丹綻放款」。（圖／一沐日aniceholiday.com.tw/）

一沐日透露，全台限量15000盒紀念鐵盒中，隨機藏有100盒「驚喜好禮」，開抽最大獎iPhone 17 Pro、AirPods Pro、iPad等

▲買一沐日「14週年紀念組合」享優惠價收藏限定鐵盒再抽iPhone手機。（圖／一沐日aniceholiday.com.tw/）

再睡5分鐘：「蓮霧荔荔」3款

新品8/1開喝！

▲再睡5分鐘8月1日開喝「蓮霧荔荔」3款新品。（圖／再睡5分鐘napteazzz.com）

▲再睡5分鐘也有獨家「布列塔尼夾心酥禮盒」。（圖／再睡5分鐘napteazzz.com）

▲再睡5分鐘布列塔尼夾心酥有2款口味。（圖／再睡5分鐘napteazzz.com）

手搖飲料一沐日表示，歡慶14周年慶，推出生日限量「牡丹奶香糖紀念鐵盒」，開喝限定茶飲再抽獎iPhone 17 Pro。再睡5分鐘則表示，「蓮霧荔荔」3款新品8月1日開喝，並打造「布列塔尼夾心酥禮盒」送出全品項「買一送一」優惠券好禮一次整理。創立於2012年的一沐日A nice holiday，主打以茶道精神打造正港台灣味手搖飲，今年歡度14周年慶，推出年度生日限定活動，以「牡丹」為主題，將富雅花香融入茶飲與糖果，打造全新「牡丹奶香糖紀念鐵盒」，並同步推出牡丹系列限定茶飲。回想童年記憶裡，生日一定要有的乖乖、羊乳片、泡泡糖、餅乾等零食，讓人好懷念！一沐日推出2款「牡丹奶香糖紀念鐵盒」，把所有儀式感好好收藏，除了典雅「牡丹綻放款」，台式流水席「週年紀念款」還看得到舞獅與壽桃很討喜，雙雙搭配牡丹花香糖。；同步於蝦皮商城開放單盒販售，每盒250元。100個中獎名額，還有飲料兌換券、周邊商品、Stanley聯名杯等好禮，一起開心過生日。由百萬YouTuber滴妹創立的再睡5分鐘表示，首度結合蓮霧與荔枝兩大夏季水果，8月1日推出全新期間限定「 蓮霧荔荔系列」3款消暑新品，嚴選屏東在地100%天然鮮榨蓮霧原汁，保留清甜蓮霧果肉融合荔枝濃郁果香。搭配帶有焦糖蜜香的「蓮霧荔荔日安紅」、清香「蓮霧荔荔午茉綠」、尾韻散發淡雅奶香的「蓮霧荔荔金萱」，都喝得到Q彈午茉綠咕嚕茶凍。（原價95元，數量有限，售完為止）。再睡5分鐘還獨家推出「布列塔尼夾心酥禮盒（綜合 4 入）」，嚴選歐洲發酵奶油，打造厚度約1.5公分的金黃酥鬆茶香法式甜點。經典午茉綠口味內餡結合傳統冬瓜醬與經典午茉綠、濃茶午茉綠口味則吃得到濃郁奶香茶韻。奶油黃色鐵盒設計，內含兩款風味各2入，並（原價450元）。