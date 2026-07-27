遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》夏季「CROWN」改版再擴大！海外專屬常駐的「派對樂園」超萌來襲，邀請玩家與好友共同狂歡！不只會玩，戰鬥實力更是帥氣升級！全新共用核心「靈魂赫卡忒」解放，帶領玩家踏上全新Lv.295地區「基爾德拉」，用強大戰力正面迎擊新BOSS「尤比太」。此外，場外也迎來超強應援！購物橘子推出官方授權實體「楓之谷收藏卡」並開放預購，就是要帶給玩家最充實的夏日體驗！
「派對樂園」歡樂開張 週末組隊狂歡拿好禮
備受期待的海外專屬內容「派對樂園」即將與玩家見面！有別於以往的戰鬥挑戰，此次常駐內容主打輕鬆歡樂的同樂體驗，共分成「派對競技場」與「樂園終章」兩大部分。玩家將與好友們一同參加「派對競技場」，歷經障礙「競賽」、組隊「團戰」與考驗生存的「終極比賽」共三回合，凡參與即可累積活躍點數提升「樂園會員」等級，解鎖炫目稱號與派對服裝等福利。
競技場活動結束後，還會自動觸發「樂園終章」勇奪「靈魂艾爾達」與「靈魂艾爾達碎片300個」等豪禮。「派對樂園」將於雙週週末常駐揭幕，即刻加入盛宴，覺醒強大力量！
「基爾德拉」開放！擊敗BOSS「尤比太」解鎖全服獎勵
隨著冒險推進，全新Lv.295高階格蘭蒂斯區域「基爾德拉」將於8月12日神祕亮相，強大BOSS「尤比太」隨後接力現身！為號召玩家強勢攻頂，官方同步祭出加碼獎勵——凡擊敗「尤比太（困難）」，不僅有機會獲得全新光輝 BOSS 臉飾「傲慢的原罪」，還可抱走「神的熔爐背景交換券」；擊敗「尤比太（普通）」則可獲得「微型克羅諾斯」。最吸睛的是，只要全服首殺「尤比太（困難）」誕生，全伺服器玩家更可領取「VIP桑那使用券」、「上級EXP交換券」等豐厚紀念禮，共享勝利榮耀！
六轉全新共用核心「靈魂赫卡忒」解放
為支援冒險者應對更強大的敵人，本次改版實裝全新共用核心——「靈魂赫卡忒」。作為隨共用核心等級一同成長的「約定型召喚獸」，能在戰鬥中提供「擋死」、「綁王」與「爆發」等關鍵支援。另外，未來亦將陸續推出七種外觀造型，讓玩家在強化戰力的同時，展現個人獨特風格！
「楓之谷收藏卡」首批限量釋出
玩家期待已久的「楓之谷收藏卡」今（27）日於購物橘子官網正式開放預購！全系列特別由韓國原廠精緻工藝打造、空運直送來台，共收錄51種職業、166款精美卡牌，每張皆搭載專屬QR Code可與遊戲進行數位聯動。預購期間下單即享免運，購買盒裝再加贈一包收藏卡，邀請冒險者即刻展開全新收藏旅程！
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備受期待的海外專屬內容「派對樂園」即將與玩家見面！有別於以往的戰鬥挑戰，此次常駐內容主打輕鬆歡樂的同樂體驗，共分成「派對競技場」與「樂園終章」兩大部分。玩家將與好友們一同參加「派對競技場」，歷經障礙「競賽」、組隊「團戰」與考驗生存的「終極比賽」共三回合，凡參與即可累積活躍點數提升「樂園會員」等級，解鎖炫目稱號與派對服裝等福利。
競技場活動結束後，還會自動觸發「樂園終章」勇奪「靈魂艾爾達」與「靈魂艾爾達碎片300個」等豪禮。「派對樂園」將於雙週週末常駐揭幕，即刻加入盛宴，覺醒強大力量！
隨著冒險推進，全新Lv.295高階格蘭蒂斯區域「基爾德拉」將於8月12日神祕亮相，強大BOSS「尤比太」隨後接力現身！為號召玩家強勢攻頂，官方同步祭出加碼獎勵——凡擊敗「尤比太（困難）」，不僅有機會獲得全新光輝 BOSS 臉飾「傲慢的原罪」，還可抱走「神的熔爐背景交換券」；擊敗「尤比太（普通）」則可獲得「微型克羅諾斯」。最吸睛的是，只要全服首殺「尤比太（困難）」誕生，全伺服器玩家更可領取「VIP桑那使用券」、「上級EXP交換券」等豐厚紀念禮，共享勝利榮耀！
為支援冒險者應對更強大的敵人，本次改版實裝全新共用核心——「靈魂赫卡忒」。作為隨共用核心等級一同成長的「約定型召喚獸」，能在戰鬥中提供「擋死」、「綁王」與「爆發」等關鍵支援。另外，未來亦將陸續推出七種外觀造型，讓玩家在強化戰力的同時，展現個人獨特風格！
玩家期待已久的「楓之谷收藏卡」今（27）日於購物橘子官網正式開放預購！全系列特別由韓國原廠精緻工藝打造、空運直送來台，共收錄51種職業、166款精美卡牌，每張皆搭載專屬QR Code可與遊戲進行數位聯動。預購期間下單即享免運，購買盒裝再加贈一包收藏卡，邀請冒險者即刻展開全新收藏旅程！