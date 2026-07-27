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隔週又催上街、人數恐暴跌？漂浪島嶼：讓青鳥名嘴笑到翻車

台北市長蔣萬安號召支持者725上凱道抗議，主辦方更號稱當天湧入超過20萬人；孰料活動才剛落幕，國民黨旋即宣布8月1日重返凱道，以「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」為共同訴求，要求政府正視治安與司法問題。對此，作家「漂浪島嶼」也看不下去怒批，疲勞上街送臉討打，毒油案民怒可用，但該先解決這一局，適時再換下一題。漂浪島嶼形容，就像大火沸水，接著就該烹飪美食，結果浪費火力，還急呼呼要起另一爐灶火，心想到處起火美食滿桌，問題是民怒不是隨便點，就會爆燃。反毒酒駕確實也是引爆民怒的議題，但是隔週接連上街，想再爆出號稱20萬人潮，簡直是緣木求魚，因為台上官員高談闊論幾分鐘，台下民眾奔波消耗一天工，心中再不滿，體力、財力也是有極限。漂浪島嶼續指，扣除政黨動員人數，人民願意上街，都是不滿時政，如果政黨當成選舉造勢，也太高估人民配合，特別是一時就要將民怒底牌打盡，鄰近選舉還能操作甚麼。精算政黨選舉策略，年底縣市長大選還有4個月，各黨都在挑選議題攻防，如何一波接力一波抗爭，就是長遠規劃，讓民怒不熄，催出最大賭爛選票。漂浪島嶼強調，725人數爆場，綠營依舊嘴硬反譏，只是為下一場民怒累積柴火；如果隔週再上街抗爭，人數暴減聲勢狂跌，讓民怒一週腰斬，不就像送臉討打，讓青鳥名嘴笑到翻車酸到爆棚。政黨必須明確一件事，人民上街當然有死忠鐵粉，但是會出爆量人潮，大多是因為不滿時政，不是吃撐來為台上政治人物取暖喝采，更不是呼之即來的政黨旗手。